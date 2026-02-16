"Čeka nas smjena generacija, to će se osjetiti": Nebojša Čović o budućnosti reprezentacije Srbije

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije najavio važan period nacionalnog tima

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović oglasio se pred utakmice Srbije protiv Turske u kvalifikacijama za Mundobasket 2027 i naglasio značaj tih mečeva. Ne samo zbog aktuelnog "prozora" i ukupnog uspjeha u borbi za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027, već i zbog Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028.

"Jako važan prozor, 27. februara igramo u Beogradu protiv Turske, 2. marta biće meč u Turskoj. Potrebna nam je bar jedna pobjeda, ali imaćemo i imamo jedan problem. Selektor je noćas spisak od 40 i nešto igrača sveo na 23 imena. Ne mogu da kažem da će na tom spisku biti Gudurić, Micić i Milutinov, znamo da je Vanja povrijeđen. Nije realno očekivati ni NBA igrače, Jokića, Jovića i Bogdana. Vrlo sam zahvalan igračima koji se vraćaju u reprezentaciji, poput Luke Mitrovića i Kalinića, izuzetno je važno da se Srbija kvalifikuje za Svjetsko prvenstvo. Ako se ne plasiramo, nema nas na Olimpijskim igrama", rekao je Čović za Radio-televiziju Srbije.

Selektor Dušan Alimpijević objavio je u ponedjeljak spisak sa Nikolom Kalinićem kao najzvučnijim imenom, a Čović je rekao da je pred reprezentacijom jako važan period - i to ne samo ove godine.

"Nalazimo se na raskrsnici"

"Dvije utakmice u novembarskom prozoru smo dobili, znamo šta je bilo sa Švajcarcima, bila je egzotična utakmica u Sarajevu, sa raznim elementima koji nisu bili košarkaški, ali nadam se da se to neće ponoviti u Beogradu. Nalazimo se na raskrsnici postepene smjene generacije. Da li će ostaviti traga? Naravno da će ostaviti, pogledajte u ženskoj košarci šta se dogodilo. To bi trebalo da pokušamo da uradimo 'mekano' kako bih ja rekao, odnosno da imamo i rezultate, ali da ne plivamo visoko, u smislu da moramo svaki put da budemo prvaci. Mi smo 'zemlja košarke', ali bez sopstvene lige i sa mnogim drugim problemima", dodao je on.

Prvi čovjek KSS rekao je da neće pristajati na kompromise u radu.

"Nisam spreman da radim ovaj posao uz kompromise, pa i po cijenu da ga ne radim. Dao sam program kad sam došao i ako ga ne budem sprovodio neću to raditi, niti ću biti saučesnik u urušavanju jednog od naših najtrofejnijih sportova, najtrofejnijeg iza vaterpola. Moramo sistemski da radimo i da postavimo stvari", opominje predsjednik KSS.

"Kada vidite koliko naših mladih igrača postane konkurentno za godinu-dvije u standardu Evrolige, odmah postaje problem. To nije kao prije kada smo iznjedrili generacije 1995. i 2005, ali nosićemo se sa tim problemima i tu nam je potrebno razumijevanje i zajedništvo. Osjećamo da imamo problem i kada je igrači i trenerski potencijal u pitanju, kao i sudijski, a da vam ne pričam o menadžmentu klubova. To nisu dva čovjeka u kojima će neko dobiti određenu svotu novca, već moraju sistemi da se prave", zaključak je Nebojše Čovića.