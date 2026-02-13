logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Glupost je da sam najuren iz Zvezde": Nebojša Čović otkrio i zašto više ne ide na utakmice

"Glupost je da sam najuren iz Zvezde": Nebojša Čović otkrio i zašto više ne ide na utakmice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio o odnosu sa Crvenom zvezdom nakon odlaska iz kluba.

Nebojša Čović o odnosu sa Crvenom zvezdom Izvor: Youtube/Mozzart TV/printscreen

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović opširno je govorio o svom odnosu sa Crvenom zvezdom, kontaktu sa njenim čelnicima i svojim idejama o trenutnom poslovnom modelu koji promovišu crveno-bijeli. Dugogodišnji prvi čovjek Zvezde otkrio je i da će se uskoro vratiti na mečeve kluba koji je predvodio.

"Glupost je da sam najuren iz Zvezde. To samo može bolestan čovjek da priča“, poručio je Nebojša Čović u emisiji "Kida Show" podsjećajući da je na čelo Saveza došao na poziv, sa zadatkom da "konsoliduje sistem“ i zadrži tadašnjeg selektora Svetislava Pešića: "U tome sam i uspio, da li su napravljeni uspjesi poslije toga, to je druga tema."

Nakon odlaska iz Crvene zvezde koju je vodio više od decenije, Nebojša Čović nije ostao u kontaktu sa svojim nasljednicima. Povremeno je gledao crveno-bijele, ali je zbog kritika koje je tada dobijao odlučio da napravi pauzu i da ne ide na utakmice. Za to, djelimično, krivi i Zvezdine čelnike.

"Nemam nikakav odnos sa trenutnom upravom. Na Zvezdine utakmice ne idem jer kada sam išao, napadan sam, a niko iz te uprave, koju sam dobrim dijelom ja doveo, nije izašao da kaže šta je problem. Čak naprotiv. Ali ići ću vrlo skоrо na utakmice Zvezde. Dali su mi karte, velika stvar...", rekao je Nebojša Čović.

"Nikad nisam bio za koncept sa mnogo stranaca"

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije prokomentarisao je i veliki broj stranaca koji su ove sezone pod ugovorima sa Crvenom zvezdom i Partizanom. Po njegovom mišljenju, to nije dobar koncept, iako u crveno-bijelom taboru daje rezultata

"Ja nikada nisam bio za taj koncept sa mnogo stranaca. Ako pravimo 15 igrača, onda devet domaćih i šest stranih. Postoje klizanja, ali to je bio moj princip", zaključio je Čović, aktuelni predsjednik KSS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nebojša Čović KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC