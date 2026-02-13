Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio o odnosu sa Crvenom zvezdom nakon odlaska iz kluba.

Izvor: Youtube/Mozzart TV/printscreen

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović opširno je govorio o svom odnosu sa Crvenom zvezdom, kontaktu sa njenim čelnicima i svojim idejama o trenutnom poslovnom modelu koji promovišu crveno-bijeli. Dugogodišnji prvi čovjek Zvezde otkrio je i da će se uskoro vratiti na mečeve kluba koji je predvodio.

"Glupost je da sam najuren iz Zvezde. To samo može bolestan čovjek da priča“, poručio je Nebojša Čović u emisiji "Kida Show" podsjećajući da je na čelo Saveza došao na poziv, sa zadatkom da "konsoliduje sistem“ i zadrži tadašnjeg selektora Svetislava Pešića: "U tome sam i uspio, da li su napravljeni uspjesi poslije toga, to je druga tema."

Vidi opis "Glupost je da sam najuren iz Zvezde": Nebojša Čović otkrio i zašto više ne ide na utakmice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Djordje Krstic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon odlaska iz Crvene zvezde koju je vodio više od decenije, Nebojša Čović nije ostao u kontaktu sa svojim nasljednicima. Povremeno je gledao crveno-bijele, ali je zbog kritika koje je tada dobijao odlučio da napravi pauzu i da ne ide na utakmice. Za to, djelimično, krivi i Zvezdine čelnike.

"Nemam nikakav odnos sa trenutnom upravom. Na Zvezdine utakmice ne idem jer kada sam išao, napadan sam, a niko iz te uprave, koju sam dobrim dijelom ja doveo, nije izašao da kaže šta je problem. Čak naprotiv. Ali ići ću vrlo skоrо na utakmice Zvezde. Dali su mi karte, velika stvar...", rekao je Nebojša Čović.

"Nikad nisam bio za koncept sa mnogo stranaca"

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije prokomentarisao je i veliki broj stranaca koji su ove sezone pod ugovorima sa Crvenom zvezdom i Partizanom. Po njegovom mišljenju, to nije dobar koncept, iako u crveno-bijelom taboru daje rezultata

"Ja nikada nisam bio za taj koncept sa mnogo stranaca. Ako pravimo 15 igrača, onda devet domaćih i šest stranih. Postoje klizanja, ali to je bio moj princip", zaključio je Čović, aktuelni predsjednik KSS.