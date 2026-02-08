Ostoja Mijailović odgovorio Nebojši Čoviću, traži od njega samo jedno

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović još jednom je odgovorio na optužbe Neboše Čovića.

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović odgovorio je Nebojši Čoviću na nedavne optužbe kako pokušava da utiče na kadriranje, rad i regularnost KLS-a. Prvi čovjek srpske košarke je nedavno gostovao na televiziji "Prva", a sada je Mijailović imao priliku da iznese svoju stranu priče.

Ostoja je direktno poručio Čoviću da nema problema da sjednu za isti sto i pričaju o temama koje su od interesa za budućnost srpske košarke.

"Ja hoću da kažemo nismo učestvovali u kadriranju imamo dovoljno svojih problema, sa povredama i ostalim, nemam nikave veze sa tim, on je pokušao da pokaže bliskost Drčelića i mene. Ja nikada nisam krio da zadnjih 20 godina imam dobar odnos sa njim. Upravo je Čović sjedeo sa njim za zajedičkim stolom na jednoj porodičnoj proslavi, nisam ja. Ja da sam na njegovom mjestu, ja bih razmislio o razvoju košarkaške infrastrukuture", počeo je Mijailović.

On je jedan od zagovornika izgradnje nacionalne košarkaške arene, što je je i ovog puta naglasio. "Pohvalio bih državni vrh za pomoć klubovima i ulaganja, ali nacionalni savez mora da pokrene incijativu sa se izgradi košarkaška nacionalna arena. Nismo igrali u Areni zbog vaterpola. Utakmicu protiv Olimpijakosa igramo u Pioniru, zbog bezbjednosnih mjera nismo igrali u Beču, nego u Pioniru koji ima 7.000 mjesta i kako vi da odlučite ko može da dođe na utakmicu".

Potom se još jednom direktno obratio Čoviću. "Treba da se zapita da li imamo uslove da radimo, da se obrati državi da se radi na infrastrukturi. Mi kao dva tima možemo da okupimo 80. 000 gledalaca tokom jedne nedjelje, to ne može da okupi nijedan drugi sport. To bi trebalo da bude njegov posao nego da napada ljude. Oni nek se bave Savezom, dovoljno imam problema u svom klubu. Ako me budu zvali na satanak oko infrastrukture, rado ću se odazvati. Država pomaže, ali to nije njihov posao, ali mi treba da imamo inicijativu, mnogo ljudu živi za košarku", rekao je Mijailović.

Čović: Kad sjednu Putin i Zelenski, onda ćemo Ostoja i ja

Voditeljka je prenela dio razgovora sa Nebojšom Čovićem od prije neki dan kada mu je sugerisala "da će prije Putin i Zelenski sjesti za sto nego njih dvojica", sa čim se on i složio.

Kako je rečeno u emisiji, Ostoja nema problem da sjedne sa Čovićem za sto, ali navodno predsjednik KSS-a nije raspoložen za taj vid rasprave pred malim ekranima.

"Ne moramo da čekamo, sjeli smo prije dvije godine na biznis forumu na Kopaoniku. Moj prijedlog je da napravite panel diskusniju na teme, ne na temu sukoba, to nas ne vodi nigdje. Da sjednemo i pričamo o objektivnim temama, kako da unaprijedimo košarku i radimo na infrastrukturi. Zajedno, zašto da ne? Mi na terenu treba da budemo rivali, ali van terena mi moramo da radimo za dobrobit srpske košarke", jasan je Mijailović.

