Ostoja Mijailović je javno pričao o stanju u Partizanu i svemu što se dešava u klubu.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Šta se dešava u Partizanu, kakva je situacija i šta su planovi i ciljevi? Sve to su stvari o kojima je pričao Ostoja Mijailović. Prvi čovjek kluba analizirao je dešavanja u sezoni za početak.

"Početak sezone je bio zaista dobar, došli smo u situaciju da dobijemo tri meča i djelovalo je da će sezona biti u skladu sa očekivanja. Nažalost, poslije niza poraza i ostavke stručnog štaba zbog loših rezultata napravila je sezonu neplaniranu. Došli su neki problemi koji su se izdešavali. Posljedica je ovo što se dešava, uzrok je da je prelazni rok urađen užasno loše, dva najskuplja pojačanja u istoriji su ekipu učinili lošijom nego što je bila, a gotovo su isti igrači. Iza nas je", rekao je Mijailović u emisiji na "Prvoj televiziji".

Vidi opis Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović: "Promašili smo sa najskupljim pojačanjima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Zatim je spomenuo sudije i sve što je imalo uticaj na neke poraze crno-bijelih.

"Dolazak trenera Penjaroje i pobjeda protiv Zvezde u Evroligi, koja je tada igrala najbolju košarku pred našom publikom, koja nije bila prijateljski nastrojena prema našem timu. Poslije pobjeda u teškoj atmosferi protiv Bajerna kući, pa trijumf u Minhenu. Meč protiv Hapoela u Minhenu je takav da smo se vratili iz 27 poena razlike i dobili i to je možda najubjedljivija pobjeda jedne ekipe u Evroligi. Utakmice u Milanu i Tel Avivu gdje imamo situaciju da nas ne kazni Evroliga, zbog čudnih odluka sudija su neke utakmice izgubljene. Isto je bilo u Pireju gdje je Olimpijakos imao 33 penala, a mi samo pet i tada je meč izgubljen u posljednja dva minuta. Dešavaju se čudne stvari. Meč protiv Panatinaikosa, koji ima najveći budžet, dobili smo ih velikom razlikom pred 14.000 ljudi, uz dobru atmosferu."

"Nemamo igrače, neke je Penjaroja sklonio"

Predsjednik Partizana pričao je o stanju u timu i pojedinim odlukama trenera Đoana Penjaroje.

"Dobro izgledamo, Penjaroja radi dobar posao, energičan je, konsolidovao je ekipu. Igramo posljednja dva mjeseca sa devet igrača, neki su van zbog odluka trenera, neki zbog povreda. Čeka nas težak meč protiv Dubaija, borimo se za prvo mjesto u ABA ligi i hoću da pohvalim rezultate u tom takmičenju, izgubili smo samo od Dubaija na strani. Neće biti lako nadoknaditi veliku koš razliku."

Slijedi Kup Radivoja Koraća i tamo će Partizan imati problem pošto može da koristi samo četiri stranca, a ima problem sa manjkom domaćih igrača.

"Čeka nas Kup u Nišu. Podsjetiću da smo za moje prve tri godine osvojili tri Kupa i onda pet godina nismo uzeli, nadamo se dobroj igri, ali imamo hendikep zbog četiri stranca koji mogu da igraju, ostalo moraju domaći igrači. Nama je ključni srpski igrač Vanja Marinković na oporavku poslije operacije Ahilove tetive. Hoću da poručim navijačima da nam je potreban mir i podrška, da uzmemo taj trofej. Imamo teške utakmice u Evroligi, težak raspored, hoćemo u pozitivnom duhu. Čestitam i treneru i ekipi, kako su iz neke negativne atmosfere i organizovanih napada sa mnogih strana, do mnogih koji su osuđivali tim, našli su snagu, volju i energiju i krenuli u pobjednički niz protiv ekipa koje su spremnije i koji imaju skuplje timove."

Šta je cilj Partizana do kraja sezone?

Vidi opis Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović: "Promašili smo sa najskupljim pojačanjima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 11 / 11

Ima jasan cilj, želi da se Partizan bori za sva tri trofeja do kraja sezone.

"Cilj je da pobijedimo što više mečeva u Evroligi, da se borimo. Nije sporno izgubiti od Makabija u Tel Avivu, hoću da se zahvalim predsjedniku Mizrakiju za doček tamo i zahvalnost koji su radili na poseban način i meni i Beogradu. Nije problem izgubiti, već je problem kada se ne borimo. Da pokažemo energiju, da dokažemo navijačima da smo tu da bi pobjeđivali. Hoćemo da probamo da osvojimo Kup, ABA ligu i domaći šampionat. Za sva tri trofeja se borimo. Matematičke šanse u Evroligi postoje, ali moramo da dobijemo 95 odsto utakmica da bismo ušli u plej-in što je teško, ali matematički moguće. Postoji šansa i volja za borbu", zaključio je Mijailović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:05 Haos na meču Partizan - Panatinaikos Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)