Đoan Penjaroja za MONDO: Evo zašto Mika Murinen ne igra u Partizanu

Đoan Penjaroja je detaljno objasnio zbog čega Mika Murinen ne igra u Partizanu i šta se to dešava sa talentovanim Fincem.

Izvor: MN Press/MONDO/Matija Popović

Mika Murinen ne dobija šansu u Partizanu ni kod Đoana Penjaroje. Nije igrao mnogo ni kod Željka Obradovića ni kod Mirka Ocokoljića i sve to je pokazatelj da je mala vjerovatnoća da je problem u trenerima. Šta se dešava i šta je njegov problem? Pitali smo direktno šefa struke crno-bijelih.

"Prvo želim da kažem da Mika ima potencijal da bude vrhunski igrač, ali to nije dovoljno. Nećeš postati igrač samo na osnovu 'hajlajtsa'. Mlad je igrač, individualno i fizički ima sjajne sposobnosti, može mnogo. Dolazi sa koledža, nije igrao profesionalnu košarku. Ne poznaje taj taktički nivo igre, što je normalno, jer je mlad i dolazi iz drugačije vrste košarke", rekao je Penjaroja u ekskluzivnom intervjuu za MONDO.

Šta je njegov problem i zašto ne može da igra u Evroligi? Detaljno je objasnio španski stručnjak.

"Teško je igrati u Evroligi, imate igrače sa NBA iskustvom koji se nisu adaptirali. Potrebno je imati dobar mentalitet, da učite, da slušate, da pratite. Mislim da je to momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovdje da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro. To je njegova situacija, nešto iz dana u dan. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Tu su i očekivanja i ja sam prvi koji kaže da ima sve uslove da postane veliki igrač. Međutim, postoji dio košarke koji u ovom momentu on ne razumije."

"Da nije tako..."

Penjaroja je na utakmici protiv Splita dao šansu Murinenu, igrao je oko 12 minuta i dosta je griješio. Bio je na terenu i u meču protiv Borca u Čačku i od tada više nije ulazio u igru.

"Nije tu stvar grešaka. Mlad igrač mora da griješi i to prihvatam. Da bi naučio i napredovao mora da griješi. Njegovi saigrači prihvataju da je mlad, ali se to prihvata kada treniraš na 100 odsto i kada imaš mentalitet u kom želiš da učiš."

Zvučalo je to kao da kaže da je njegov glavni problem pristup i taj mentalitet.

"Da nije tako...", zaustavio se Penjaroja i tako praktično rekao sve tišinom.

