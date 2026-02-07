Stranci Zvezde i Partizana na Kupu Koraća: "Vječiti" pred teškim izborom

Koje inostrane igrače će "vječiti" rivali povesti na Kup Radivoja Koraća u Niš?

Februar je vrijeme za Kup Radivoja Koraća, kojem će se srpski klubovi potpuno posvetiti od kraja naredne nedjelje. U međuvremenu, kada "vječiti" odigraju utakmice u Evroligi (Zvezda protiv Olimpijakosa, pa Partizan protiv Reala u petak), usmjeriće i oni svu pažnju na borbu za "Žućkovu" ljevicu, u kojoj će veći dio tima morati da čine domaći igrači.

Prema pravilima, klubovi najvišeg ranga takmičenja imaju pravo da licenciraju najviše četiri strana igrača. Koji će to igrači biti?

Crvena zvezda dolazi u Niš kao petostruki uzastopni osvajač i sa potencijalno sedmoricom domaćih raspoloživih igrača, pod uslovom da centar Uroš Plavšić zaigra poslije više od dva mjeseca oporavka od povrede ruke. U takvoj situaciji, uz neizbježno priključivanje juniora poput Ognjena Simjanovskog i Alekseja Nedeljkovića, Obradović će zaokružiti tim odabirom četvorice od ukupno 12 inostranih igrača.

U ovom trenutku, s obzirom na minutaže i uloge, djeluje da će za Zvezdu igrati Kodi Miler-Mekintajer, Džered Batler, Džordan Nvora i Ebuka Izundu, koga bi trenutna odlična forma mogla da "pogura" ispred Džoela Bolomboja, jer još stiče rutinu i formu poslije teške povrede i desetomjesečnog odsustva. Domaći članovi seniorskog tima su Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Stefan Miljenović, Ognjen Radošić, Lazar Stojković i potencijalno Plavšić.

Sa druge strane, u Partizanu je situacija komplikovanija i zato je krajem januara došao Aleksa Radanov.

Sa obzirom na operacije Vanje Marinkovića (ahilova tetiva) i Marija Nakića (ukršteni ligament koljena), crno-bijeli u seniorskom timu uz Radanova imaju na raspolaganju Mitra Bošnjakovića, Alekseja Pokuševskog, Arijana Lakića, uz juniore Uroša Mijailovića i Uroša Danilovića. U ovom trenutku nameće se zaključak da će između 12 stranaca Đoan Penjaroja za Kupu odabrati Kamerona Pejna, Sterlinga Brauna, Isaka Bongu i jednog od dvojice centara - Bruna Fernanda ili Tonjea Džekirija, koji zajedno pružaju sve konstantniji doprinos u reketu crno-bijelih.

Podsetimo, Kup Radivoja Koraća biće odigran od srede, 18. februara i očekuje se da početkom te nedjelje klubovi ozvaniče spisak igrača koje će voditi u halu "Čair".

Raspored utakmica Kupa Radivoja Koraća

Srijeda, 18. februar: Spartak - Zlatibor 17.00, Zvezda - Borac 20.00

Četvrtak, 19 februar: Mega - OKK Beograd 17.00, Partizan - FMP 20.00

Petak, 20. februar: Polufinala od 17.00 i 20.30 časova

Subota, 21. februar: Finale od 20.30 časova

