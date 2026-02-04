"Očekujemo regularnost i nultu toleranciju za vrijeđanja": Čović se oglasio pred Kup Koraća, poruka i za sudije

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović potpisao ugovor sa gradonačelnikom Niša o organizaciji Kupa Koraća u hali Čair i tom prilikom govorio o očekivanjima od turnira.

U sredu je u "Kući košarke" u Sazonovoj ulici u Beogradu potpisan ugovor između Košarkaškog saveza Srbije i Grada Niša o organizaciji finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća za sezonu 2025/26.Ugovor su potpisali predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović zahvalio se gradonačelniku Niša i izrazio uvjerenje da će Kup Koraća biti organizovan i izveden na najbolji način. Pod tim podrazumijeva i da će biti sankcionisano vrijeđanje, kao i eventualne greške koje nisu sportske prirode.

"Niš već ima toliko iskustva, ovo je 16. put od kada takmičenje nosi ime legendarnog Radivoja Koraća, 21. put ukupno, tako da o iskustvu i gostoprimstvu nema potrebe da pričamo. Mislim da će sve biti u najboljem mogućem redu i na visokom nivou. Niš se prijavio i ove godine, gradonačelnik i ja smo još pre tri mjeseca razgovarali na tu temu da li da Niš ponovo bude domaćin, naravno nemam ništa protiv. Bilo je određenih sugestija u vezi nekih pristupa i izmjena, koje smo zajednički napravili, pa očekujemo da i ove godine sve prođe na najbolji način. Naravno, sa svim onim parametrima koje smo naveli, sa nultom tolerancijom u smislu vrijeđanja, to moram da naglasim, takođe nultom tolerancijom u smislu regularnosti. Sudije mogu da griješe, ali te greške moraju da budu u domenu nečega što je eventualno prisutno u sportu", naglasio je Čović.

"Ljudi iz KSS će isto biti prisutni u Nišu, sarađivaće sa ljudima iz Grada Niša, kako bi ta organizacija protekla u najboljem redu. Novo je da smo se dogovorili, u okviru odluke, da ćemo probati da refundiramo troškove ovog događaja prvo Gradu Nišu, a onda sve što preostane klubovima na prostoru Regionalnog košarkaškog saveza Istočne Srbije, koji će kao suorganizator biti uključen u cijelu priču. Naravno da želim da Kup protekne u najboljem mogućem redu i vjerujem da će tako i biti, i da onaj ko je najbolji to pokaže na terenu i tako osvoji Kup Radivoja Koraća. Gradonačelniče hvala vama i vašim ljudima na svemu, na saradnji, tu smo da zajednički eventualno rješavamo neke izazove koji se budu pojavili, mada, iskreno, ne očekujem neke probleme", rekao je predsjednik KSS Nebojša Čović.

"Volimo da kažemo da je Kup naš"

Poslije promotivnog videa o gradu domaćinu, prisutnima se obratio gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović i zahvalio svima na tome što će Niš biti domaćin peti put u nizu, a čak 16. put od 2003.

"Želim da se zahvalim svima što su ponovo podržali Niš kao mjesto gdje će ponovo da se igra završni turnir Kupa Radivoj Korać. Ovaj turnir nama puno znači, mi smo navikli na njega, jer je dugi niz godina kod nas. Iako je turnir vlasništvo Košarkaškog saveza Srbije, mi Nišlije nekako volimo da ga svojatamo i kažemo 'naš Kup Radivoj Korać'. Zahvalnost svima koji su učestvovali u odlučivanju da Niš ponovo bude domaćin, mislim da ćemo kroz saradnju sa KSS i ove godine pokazati da podižemo stvari na jedan viši nivo, a taj viši nivo za mene kao gradonačelnika ne znači samo kvalitet koji će se definitivno vidjeti na terenu u samoj košarci, već i u sposobnostima organizatora".

Raspored utakmica

Finalni turnir Kupa Radivoja Koraća odigraće se u dvorani "Čair" čak 21. put, i to od 18. do 21. februara, po sljedećem rasporedu mečeva:

Sreda, 18. februar: 17.00: Spartak Subotica - Zlatibor, Crvena zvezda - Borac

Četvrtak, 19. februar: 17.00 Mega - OKK Beograd, Partizan - FMP

Petak, 20. februar: 16.30 prvo polufinale, 20.30 drugo polufinale.

Subota, 21. februar: 20.30: Finale

Trofej brani KK Crvena zvezda, koja je trijumfovala u prethodnih pet izdanja Kupa Koraća.

