Igrao za Real, svađao se, pa jutros sletio u Zagreb: Hrvatska neće zaboraviti Mariju Hezonji ova 24 sata

Mario Hezonja pokazao koliko mu je stalo da igra za Hrvatsku pošto će samo 24 sata poslije meča za Real Madrid u Španiji - igrati u Zagrebu.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja igrao je prethodne večeri za Real Madrid protiv Bajerna u Evroligi, a rano jutros stigao je u Zagreb da bi igrao za državni tim. U pitanju je važan susret protiv Njemačke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koji se igra danas od 20 časova, a na kome će Hezonja nastupiti iako je prije manje od 24 sata igrao utakmicu za Real Madrid.

Na njoj je Hezonja igrao 19 minuta i bio je prvi strijelac ekipe sa 16 poena, da bi se potom čak i posvađao s navijačima "kraljevskog kluba".

"Svi moraju biti uz ekipu. Mi dajemo svoj maksimum za Real Madrid. Ako se ne osjećaš tako ili to ne želiš, onda nemoj ni dolaziti na utakmicu i to je to", rekao je Hezonja i stao u odbranu trenera Serđa Skariola kome su navijači zamjerili poraz u finalu Kupa Kralja od Baskonije: "Bili smo totalno s*ebani, ali kao profesionalci moramo podići glavu i ići dalje. Imali smo nekoliko dana da sve to prođemo i jako sam ponosan na to kako su moji saigrači danas izašli na teren".

Ubrzo poslije ovih riječi, Hezonja se uputio na privatni avion koji je organizovala Vlada Hrvatske i Košarkaški savez Hrvatske, pošto je košarkaš obećao da će igrati za "vatrene". Doputovao je u ranim jutarnjim satima, odspavao nekoliko sati, pa izašao na trening i spreman je za meč.

Kako igra Hezonja ove sezone?

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja ove sezone igra sasvim solidno za Real Madrid u Evroligi i prosječno bilježi 12,7 poena, uz 3,7 skokova i 2,1 asistenciju. Spekuliše se da bi ovo mogla da bude njegova posljednja sezona u "kraljevskom klubu" u kome je od 2022. godine.

Ipak, utisak je da je tako svake sezone od kada je u Real Madridu, pošto se tokom ljeta povezuje sa najmanje dva-tri kluba, od kojih je uvijek jedan Partizan.

