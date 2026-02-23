logo
Šok u Kupu kralja, Baskonija je ovo čekala od 2009: Bivši igrač Mege razbio Real u finalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Francuz Timote Luvavu jedan od heroja pobjede Baskonije u finalu Kupa kralja protiv Real Madrida.

baskonija osvojila kup kralja timote luvavu heroj Izvor: Jorge Gil / ContactoPhoto / Profimedia

Baskonija je osvojila Kup kralja pobjedom protiv Real Madrida 100:89 u finalu u Valensiji. Bivši krilni igrač Mege Timote Luvavu (30) odigrao je spektakularan meč i sa 28 postignutih poena bio MVP. Njegov tim je osvojio prvi put kup još od 2009. godine kada se zvao Tau Keramika.

Luvavu je uz skoro perfektan šut za dva poena (7/8) i svih 11 iskorišćenih slobodnih bacanja sabrao i pet skokova, za indeks korisnosti 32. Još veći indeks imao je njegov saigrač, plejmejker Trent Forest (27), koji je ubacio 22 poena i uz 11 asistencija i devet skokova stao nadomak tripl-dabla. Ka istorijskom trofeju Luvavu i Forest vodili su svoj tim zajedno sa krilom Judžinom Omoruijem (29), nigerijsko-kanadskim igračem koji je postigao 23 poena.

Izvor: MN PRESS

Baskonija je na putu ka trofeju u Valensiji pobijedila Tenerife u četvrtfinalu (91:81), potom u dramatičnom polufinalu Barselonu (70:67), a onda u finalu i najuspješniji tim ovog takmičenja. Real Madrid se izvukao u subotu uveče trojkama Marija Hezonje i Fakunda Kampaca protiv Valensije, ali u finalu nije bilo spasa.

Andres Feliz i Mario Hezonja ponovo su bili raspoloženi i ubacili su po 15 poena, Fakundo Kampaco je dodao 14 uz pet asistencija, Teo Maledon 12, ali je Baskonija ipak imala trojicu preraspoloženih igrača i trenera Paola Galbijatija koji je u Italiji osvajao Kup sa Torinom i Trentom, a sada je uspio to da ostvari i Kupu kralja.

(MONDO)

