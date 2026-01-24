Baskonija nije zaboravila Vanju Marinkovića: Stigla poruka iz Španije za kapitena Partizana

Kapiten Partizana Vanja Marinković dobio je podršku sa raznih strana, nakon što je doživio tešku povredu u meču protiv Hapoela

Izvor: MN PRESS

Kapiten Partizana Vanja Marinković doživio je tešku povredu u petak uveče, posle koje ga čeka duga pauza. Kako je saopštio klub, Marinkoviću je ustanovljeno kidanje Ahilove tetive, što je veliki problem za iskusnog beka reprezentacije Srbije, a samim tim i Parni valjak. Podrška za igrača Partizana stiže sa raznih strana, pa se tako oglasio i bivši klub - Baskonija.

U momentu kad je bio lider na terenu i vodio tim ka pobjedi i preokretu u Minhenu, Vanja Marinković je doživio povredu zbog koje je hitno napustio teren, ali ne samostalno, već uz pomoć ljudi iz kluba. Nakon što su se crne slutnje obistinile i ustanovljena je povreda kapitena sa raznih strana stigla su pisma podrške, a među njima i poruka kluba u kojem je igrao.

Podrška je stigla i iz Španije. Baskonija, klub čije je boje Marinković branio od 2021. do 2024, oglasila se na društvenim mrežama i uputila poruku podrške, poželjevši bivšem igraču brz i uspješan oporavak. "Želimo da pošaljemo svu snagu ovog svega Vanji Marinkoviću koji je doživio povredu ahilove tetive. Mnogo podrške od tvoje porodice u Vitoriji, vratićeš se mnogo jači, brate", stoji u objavi kluba iz Španije.

Partizan je definitvno u problemu, pošto klub ne može da računa na Kalrika Džounsa koji je van terena do kraja februara, a potom i na Šejka Miltona koji je morao na operaciju šake. Sada je desetkovan i za kapitena Vanju Marinkovića, koji je poslije povrede leđa taman pronašao ritam u timu.