"Zaslužili smo ovo, mislima smo uz Vanju": U Partizanu su uz kapitena u istorijskoj noći

"Zaslužili smo ovo, mislima smo uz Vanju": U Partizanu su uz kapitena u istorijskoj noći

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pomoćni trener Partizana Aleksandar Aca Matović poslao poruku podrške povrijeđenom kapitenu Vanji Marinkoviću

Vanja Marinković povrijeđen Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Aca Matović, pomoćni trener Partizana, rekao je da je prije svega agresija crno-bijelih donijela veliki preokret u pobjedi protiv Hapoela u Minhenu. Bio je to istorijski preokret, kakav crno-bijeli još nisu napravili u Evroligi.

"Poslije dijela u kojem smo gubili 25 poena, u drugom dijelu meča počeli smo agresivnijom igrom, sa više truda. Vanja Marinković i Arijan Lakić pokazali su kako bi trebalo da igramo, u određenim trenucima pogodili smo jako važne šuteve. i mislim da smo na kraju zaslužili pobjedu", rekao je poslije meča pomoćni trener Aleksandar Matović, koji je vodio ekipu poslije isključenja Đoana Penjaroje.

"Nešto drugo je jako važno, u posljednjoj sekundi utakmice izgubili smo Vanju Marinkovića, povrijedio se i nadamo se da će biti dobro", naglasio je on i usmjerio svu pažnju ka bolnom padu i potencijalno teškoj povredi kapitena.

Itudis: Nismo priveli posao kraju

Trener Hapoela Dimitris Itudis rekao je da je njegov tim ispustio ritam poslije najveće prednosti od 27 poena.

"Nažalost po nas, ostaje loš utisak jer smo igrali veoma dobru utakmicu 26, 27 minuta, ali priznanje ide njima. Nije dovoljno da igrate toliko, morate da budete konstantni 40 minuta. Gubili smo lopte u napadu, u odbrani smo nepotrebno udvajali pri preuzimanjima, pri njihovim šutevima i nismo bili konstantni u odbrani od trojki. Partizanu je to bilo oružje u završnoj fazi utakmice, ubacio je 11 trojki. Stavili smo Partizan u situaciju u kojoj smo željeli da bude, da nema previše prostora za manevar. Međutim, iako je utakmica trebalo da ode u drugom pravcu, nismo uspjeli da održimo veliku prednost. Preuzimam na sebe odgovornost kada je u pitanju uloga trenera, ali nemamo pravo da se slomimo, jer imamo dobar tim i učićemo iz ovoga, jer je ovakva Evroliga", kazao je on.

