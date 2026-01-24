"Mislim da je Ahilova tetiva": Lakić zabrinut zbog povrede Marinkovića

Arijan Lakić zabrinut je za kapitena Vanju Marinkovića i strahuje da je povreda ozbiljnije prirode...

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je uspio da napravi pravo čudo u Minhenu. Poslije nevjerovatnog preokreta i 27 poena minusa uspio je da pobijedi prvoplasirani Hapoel u Evroligi, poslije produžetka (104:101). Nažalost, ono što je loša vijest sa te utakmice jeste povreda Vanje Marinkovića koji je iznijet sa terena pred početak produžetka. Povrijedio se baš u posljednjem napadu crno-bijelih u regularnom dijelu i svi su zabrinuti.

"Prije svega hoću Vanji da poželim brzi oporavak, ne znam šta se dogodilo, mislim da je Ahilova tetiva. Nadam se da nije ništa ozbiljno. To prvo želim da naglasim", rekao je Arijan Lakić u prvoj izjavi po završetku meča.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kapiten Marinković pogodio je vjerovatno i ključnu trojku na utakmici, a Lakić je bio iks faktor sa 15 poena i osam skokova (2/4 za tri). Prema nezvaničnim informacijama Marinković je odmah poslije meča prebačen u bolnicu na dodatna snimanja.

"Moramo da vjerujemo i da se borimo"

Lakić je poslije poruke za Marinkovića pričao i o dešavanjima sa terena.

"Što se tiče utakmice, borili smo se do kraja, gubili smo 27 poena, u svlačionici i na klupi, na terenu moramo da vjerujemo. U svakom meču moramo da vjerujemo, da se borimo, odbrana je u drugom dijelu dobila ovaj meč za nas. Bez obzira na to da li gubimo ili vodimo dva ili 20 poena, bitan je pristup", objasnio je Lakić.

Srpski tim je u Minhenu upisao dvije pobjede, prvo protiv Bajerna, a onda je u istoj dvorani bio u ulozi domaćina protiv Hapoela.

"Navijači vjeruju i to volim, jer navijači navijaju za nas i bodre nas i kada gubite 40 razlike i dobijete podršku navijača. Čak i u Minhenu imamo domaći teren, to je nevjerovatno, ali volio bih da se vratimo u Beogradsku arenu i da tamo igramo pred 20.000 ljudi", zaključio je Lakić.