Ostoja Mijailović o obraćanju Željka Obradovića: Nisam čuo da trener bilo gdje traži ostavku predsjednika"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o odlasku Željka Obradovića sa mjesta trenera kluba iz Humske

ostoja mijailovic o ostavci i zeljku obradovicu Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@vladantegeltija-zonapress

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o odnosu sa najtrofejinijim trenerom Evrope Željkom Obradovićem. Bivši strateg crno-bijelih u javnom obraćanju pozvao je vrh funkcionera kluba na odgovornost, a Ostoja Mijailović tokom gostovanja na SOS kanalu djelimično se usaglasio sa mišljenjem devetostrukog osvajača Evrolige, ali dao i svoje viđenje situacije.

"Obraćanje (Željka Obradovića) je prema meni emotivno obraćanje našeg bivšeg trenera, a moje mišljenje je da nigdje nisam čuo u svijetu košarke da trener može da traži ostavku predsjednika. Nigdje se nije dešavalo, neka je i najbolji trener i najgori predsjednik", rekao je Ostoja Mijailović.

"Nije tražio, ali svi znamo šta je on rekao, da misli da postoji odgovornost sa vrha sistema, naravno da postoji, govorio sam o tome na našoj konferenciji za medije. Struka je dovodila pojačanja i isključivo ona se bavila sa njima. Upravni odbor je donosio novac i odobravao pojačanja. Za sve ovo što pričam postoje zapisnici, jasno se vidi ko predlaže ekipu Upravnom odboru, kako se iznosi mišljenje o pojačanju, kao i to da je struka imala punu podršku u Upravnom odboru, koji je glasao jednoglasno", rekao je on.

Partizan je loše startovao, čini se da je djelimično kriva i selekcija pojačanja koja nisu opravdala očekivanja, među prvima Džabari Parker. "Nismo došli u ovu situaciju jer nemamo para, već zato što je prelazni rok bio jako loš, jer smo 18. na tabeli", dodao je.

Takođe, klub su tokom ljeta napustili Ife Lundber, Frenk Nilikina, Ajzea Majk i Brendon Dejvis, a da li su mogli da ostanu? "Nije tačno da su neki morali da idu da bi se neki doveli. Budžet je povećan na 35 odsto. Nilikina je otišao prema dogovoru", rekao je Mijailović.

Tagovi

Ostoja Mijailović KK Partizan Željko Obradović

