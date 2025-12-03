Miškov igrač oko kog je nastao razdor u Partizanu: Evo šta su Obradović i Mijailović rekli o Osetkovskom

Dilan Osetkovski nije bio želja trenera Željka Obradovića i oko njega je nastao razdor u Partizanu, dok sa druge strane Ostoja Mijailović tvrdi da je to bio zajednički dogovor koji je važio prije nego što je otkriveno da je košarkaš pozitivan na doping-testu.

Sedam dana poslije ostavke Željko Obradović objasnio je svoje razloge odlaska iz KK Partizan u dvadesetominutnom obraćanju navijačima crno-bijelih. Ispričao je Obradović da više nije mogao da radi u klubu, da je sebi ugrozio zdravlje, istakavši nekoliko problematičnih situacija od početka sezone.

Jedna od njih odnosi se i na angažovanje Dilana Osetkovskog koji je na kraju praktično bio "tačka razdora". O njegovom dolasku u Partizan, Željko Obradović i Ostoja Mijailović dali su sasvim drugačije izjave.

Šta je Mijailović rekao o Osetkovskom?

"Sve transfere smo uvijek radili zajedno. Moja uloga se svodila na finansije i dužinu ugovora, kako bih sve uklopio u budžet. Dilema oko Osetkovskog nastala je zbog sporne situacije sa doping-testom u Španiji", ispričao je Ostoja Mijailović u nedjelju gostujući u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" misleći na to što je Osetkovski bio pozitivan na marihuanu, ali je dobio kratku suspenziju.

"Čekala se konačna odluka njihove komisije, pa je postojala neizvjesnost da li će ugovor uopšte biti važeći. Zoran Savić je, poznajući španske zakone, bio uvjeren da ugovor neće važiti jer oni ne tolerišu opijate".

"Ugovor je već bio potpisan. Svi smo čekali odluku komisije, vjerujući da će biti negativna i da će igrač biti suspendovan na dvije godine, čime bi ugovor bio ništavan. Međutim, poslije dva mjeseca, komisija je donijela pozitivnu odluku i nije ga kaznila. Tada je potpisani ugovor postao važeći i nastala je dilema da li nam je on i dalje potreban. Podsjetio sam sve: ‘Ljudi, prije mjesec dana smo se svi složili da ga dovedemo, samo smo čekali ovu odluku'", ispričao je Mijailović.

Šta je Obradović rekao o Osetkovskom?

Dva dana kasnije, Željko Obradović je u svom obraćanju kazao da je bio iznenađen dolaskom Dilana Osetkovskog u klub, isto koliko je bio iznenađen i odlaskom Brendona Dejvisa koji igra na istoj poziciji.

"Moram da se vratim i na ljeto koje smo imali ove godine, neke stvari nisu bile normalne u funkcionisanju kluba, ali vi tražite i hoću zbog vas da iznesem. Hoću da vam kažem da situacija u kojoj je klub radio, a u kojoj sportski direktor Zoran Savić nije imao ugovor dok se radio prelazni rok, gdje smo na moje insistiranje se nalazili svaki dan i pričali i nisam malo bio iznenađen kada sam dobio informaciju da Brendon Dejvis ide iz kluba i da Osetkovski treba da se potpiše. Iako sam ja rekao predsjedniku da to nije igrač za nas u tom trenutku, on je rekao - pa mi smo ga već potpisali", rekao je Žoc i dodao:

"Samo da razjasnim tu situaciju. Osetkovski nije moj potpis. Ali pričam o momku koji je bio izuzetno vrijedan, koji je radio i ponašao se kao pravi profesionalac. Ali čisto istine radi moram da to ponovim da to nije bila moja odluka", rekao je Željko Obradović.

Kako je igrao Osetkovski?

Dilan Osetkovski (29, 206 cm) je odigrao solidno do sada u Partizanu, u okviru uloge koja mu i pripada. Za 16 minuta na parketu prosječno bilježi 6,8 poena po meču, uz 2,7 skokova i 0,8 asistencija. Najbolju partiju odigrao je protiv Asvela, u šokantnom porazu Partizana, kada je ubacio 16 poena.

Klijent srpskog agenta Miška Ražnatovića je prethodno igrao za Ulm, Getingen, Asvel i Unikahu u kojoj je proveo tri godine i bio osvajač dvije FIBA Lige šampiona.

