© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Čima Moneke se oglasio o Željku Obradoviću: "Ako je to u pitanju, donio je pravu odluku"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke oglasio se o odlasku Željka Obradovića sa klupe Partizana.

Čima Moneke oglasio se o odlasku Željka Obradovića sa klupe Partizana Izvor: MN Press/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

Čima Moneke je još jedan u nizu onih koji su se oglasili o odlasku Željka Obradovića sa mjesta trenera Partizana. On je u emisiji "Amerikanos 24" govorio i tome što je najtrofejniji evropski trener svih vremena napustio klupu crno-bijelih. 

Istakao je da je doček navijača za Željka Obradovića na aerodromu "Nikola Tesla" bio sjajan, ali i da mu je krivo što na kraju Obradović neće biti na klupi Partizana za "večiti derbi" koji je na programu sredinom decembra.

"Moje misli će biti kratke. Mislim da je doček navijača bio nevjerovatan. On je legendarni trener, uradio je mnogo dobrih stvari za evropsku košarku. Vidjeti ovo sad, nije ništa što bi neko očekivao i hteo. To takođe oduzima donekle čar beogradskom derbiju koji će se uskoro igrati. On je pomenuo zdravlje, po mom mišljenju je to najvažnije. Ako je zdravlje ugroženo, fizičko ili mentalno, donio je pravu odluku. Poštujem to, nadam se da će ostati zdrav jer znači mnogim ljudima. Osim toga, nastavljamo mi da radimo kod nas", kaže Moneke.

Kada nas čeka vječiti derbi?

Do sada se ove sezone nisu sastajali Partizan i Crvena zvezda, a prvi ovogodišnji susret večitih rivala biće u Evroligi. Crno-bijeli će biti domaćini 12. decembra u 20:30, a videćemo ko će tada voditi Partizan sa klupe. Za meč sa Bajernom na klupi će sjediti Mirko Ocokoljić, a zatim će novi sportski direktor Žarko Paspalj imati zadatak da nađe nasljednika na klupi.

Tagovi

Željko Obradović Čima Moneke KK Partizan košarka

