Evo gdje je Željko Obradović: Poslije ostavke u Partizanu, nije ni odlazio

Doskorašnji trener Partizana Željko Obradović na okupu sa šampionskim timom iz 1992. godine.

Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović i dalje je u Beogradu nakon što je podnio ostavku u Partizanu. Pojavila se fotografija na kojoj je legendarni stručnjak sa nekadašnjim timom sa kojim je pokorio Evropu 1992. godine.

Na okupu su ponovo: Zoran Stevanović, Branko Sinđelić, Nikola Lončar, Slaviša Koprivica, Mlađan Šilobad, Ivo Nakić, Predrag Danilović, Saša Đorđević i Vlada Dragutinović.

Nedavno je Saša Đorđević objavio fotografiju u sličnom sastavu uz nedvosmislenu poruku treneru Obradoviću. "Partizan je izgubio (od) Željka – ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smio dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadašnji saigrači, kao i uvijek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s velikom, vječitom zahvalnošću – ekipa ‘92", napisao je Đorđević na Instagramu.