Evo gdje je Željko Obradović: Poslije ostavke u Partizanu, nije ni odlazio

Doskorašnji trener Partizana Željko Obradović na okupu sa šampionskim timom iz 1992. godine.
Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović i dalje je u Beogradu nakon što je podnio ostavku u Partizanu. Pojavila se fotografija na kojoj je legendarni stručnjak sa nekadašnjim timom sa kojim je pokorio Evropu 1992. godine.
Na okupu su ponovo: Zoran Stevanović, Branko Sinđelić, Nikola Lončar, Slaviša Koprivica, Mlađan Šilobad, Ivo Nakić, Predrag Danilović, Saša Đorđević i Vlada Dragutinović.
Nedavno je Saša Đorđević objavio fotografiju u sličnom sastavu uz nedvosmislenu poruku treneru Obradoviću. "Partizan je izgubio (od) Željka – ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smio dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadašnji saigrači, kao i uvijek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s velikom, vječitom zahvalnošću – ekipa ‘92", napisao je Đorđević na Instagramu.
Partizan je izgubio (od)Zeljka - ovo je najtezi poraz u istoriji KKP.Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigraci,kao i uvek uz naseg najboljeg trenera,svim srcem i s velikom,vecitom zahvalnoscu-ekipa ‘92.pic.twitter.com/MqM6WDNUro— Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic)November 28, 2025