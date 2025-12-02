logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo gdje je Željko Obradović: Poslije ostavke u Partizanu, nije ni odlazio

Evo gdje je Željko Obradović: Poslije ostavke u Partizanu, nije ni odlazio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Doskorašnji trener Partizana Željko Obradović na okupu sa šampionskim timom iz 1992. godine.

Željko Obradović u Beogradu Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović i dalje je u Beogradu nakon što je podnio ostavku u Partizanu. Pojavila se fotografija na kojoj je legendarni stručnjak sa nekadašnjim timom sa kojim je pokorio Evropu 1992. godine.

Na okupu su ponovo: Zoran Stevanović, Branko Sinđelić, Nikola Lončar, Slaviša Koprivica, Mlađan Šilobad, Ivo Nakić, Predrag Danilović, Saša Đorđević i Vlada Dragutinović.

Nedavno je Saša Đorđević objavio fotografiju u sličnom sastavu uz nedvosmislenu poruku treneru Obradoviću. "Partizan je izgubio (od) Željka – ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smio dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadašnji saigrači, kao i uvijek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s velikom, vječitom zahvalnošću – ekipa ‘92", napisao je Đorđević na Instagramu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC