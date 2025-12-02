"Završio bi u Čačku da ga ja nisam doveo u Partizan": Zoran Moka Slavnić tvrdi da mu Obradović "duguje"

Kako je legendarni trener Željko Obradović stigao u Partizan?

Legendarni košarkaš, a potom trener Zoran Moka Slavnić je jedan od rijetkih koji su sa klupe predvodili Partizan i Crvenu zvezdu. Malo je poznato da je on jedan od najzaslužnijih za dovođenje Željka Obradovića u Humsku davne 1984. godine. Obradović je u igračkoj karijeri igrao za samo dva kluba, Borac iz Čačka i Partizan gdje je počeo svoj trenerski put.

Obradović je 1984. godine prešao iz Čačka u Beograd, a Moka je u jednom intervjuu za "Nedeljnik" otkrio da to nije potez tadašnjeg sportskog direktora Dragana Kićanovića, već njegov.

"Te 1984. godine sam doveo Željka Obradovića u Partizan zbog čega su mi se Kićanović, Miketa Đurić, Siske Čolović smijali. Pitali su me: 'Šta će ti on?' Đorđević je bio mlad, a meni je trebao malo stariji igrač. Doveo sam ga iz čačanskog Borca. Kaže mi Obradović na prvom treningu: 'Kakva sreća u životu da ti idol bude trener!'", rekao je 2014. godine Moka Slavnić i dodao:

"Danas ne govorimo. Umjesto da završi u Čačku kao skroman igrač, on je danas postao to što jeste jer prvi važan korak u njegovoj karijeri sam ja učinio kad sam ga doveo u Partizan. Treba te dovesti u Holivud, a onda je lako. Danas je Obradović kao devetostruki prvak Evrope naš najuspješniji trener u istoriji."

Dragan Kićanović je stvorio Željka Obradovića

Legendarni Kićanović je u Partizanu primijeiio da je Obradović više od igrača, a njihovo prijateljstvo traje godinama.

"Kićanović je najznačajniji čovjek u istoriji Partizana. Vjerujem da mnogi dijele moje mišljenje. On je došao i promijenio istoriju Partizana, u smislu da je počeo da osvaja titule, postao pravi klub i to je dovelo do toga da mladi i talentovani igrači prepoznaju i dolaze u crno-bijeli tabor. To je zasluga Kićanovića i pravljenje generacije sa Divcem, Paspaljem, Đorđevićem, Nakićem i nakon toga dolasci Rebrače, Lončara, Danilovića. Partizan ima istoriju koja je nevjerovatna. Ako pogledate šta su igrači osvojili kroz svoje karijere koji su prošli kroz naš klub, od Olimpijskih igara, do svjetskih i evropskih prvenstava, pa kroz klupska takmičenja, sve je zaista fascinantno. Dragan Kićanović i ja oduvijek smo imali poseban odnos i ponosan sam na prijateljstvo koje imam sa njim", rekao je Obradović kada se vratio u Partizan.