Sa njim bi sve ispalo drugačije u Partizanu? Čovjek bez kog je sve puklo, a Željko Obradović otišao

Bez Karlika Džounsa se sve srušilo u Partizanu.

Partizan je na današnji dan bez trenera i bez sportskog direktora, nakon što su prošle nedjelje klub definitivno napustili klub i Željko Obradović i Zoran Savić. Ti dramatični razlazi su kulminacija velike krize u koju su upali tim, pa cijeli KK Partizan, a situacija bi vjerovatno izgledala drugačije bar na terenu, samo da je bio zdrav Karlik Džouns.

Plejmejker crno-bijelih imao je ključeve ekipe i ove sezone i bio je apsolutni lider, od koga zavisi mnogo toga, a po svemu sudeći i previše. Pouzdani organizator igre doživio je tešku povredu, od koje će se oporavljati i početkom 2025, a ovog ponedjeljka oglasio se na društvenim mrežama privatnom porukom i rođendanskom čestitkom bliskoj osobi.

Bez dileme, mnogo problema u igri crno-bijelih bilo bi spriječeno da je Karlik Džouns izbjegao tešku povredu. Bez njega tim nije uspio da nađe način da organizuje igru, Duejn Vašington nije pokazao da može da iznese i tu ulogu pored svoje osnovne, napadačke, Šejk Milton poslije povrede nije zaigrao na očekivanom, NBA nivou, pa u bekovskoj liniji nije bilo igrača koji bi mogao da odmijeni reprezentativca Južnog Sudana.

Pokušao je bivši trener crno-bijelih naknadno i sa Nikom Kalatesom, ali nije mnogo dobio od evroligaškog veterana, kome je bio trener 13 godina nakon što su radili u Panatinaikosu.

Željko Obradović govorio o Karliku pred odlazak

"Problem je sljedeći. Imamo dva plejmejkera koji su pravi plejmejkeri, jedan je klasičan Nik Kalates, momak koji razumije igru, ali koji se vratio poslije osam mjeseci neigranja, što nije laka situacija.

"Šejk Milton je predivan momak u svakom smislu - i ljudski i košarkaški. On je mjesec dana pauzirao. Imao je ogromnu želju, vratio se i igrao je povrijeđen. Želio je da igra i da pomogne ekipi. Kada smo počeli ove sedmice da radimo odradili dva treninga, na tom drugom sam ga zamolio da stane. On kaže: 'Kouč, hoću, moram i hoću.' Meni lično bude žao kada vidim da igrač želi, a ne može. On je neophodan ovom timu, da nam pomogne. Ima i odbrambene i napadačke kvalitete, to je nešto mnogo važno. Kada obojica počnu da igraju bolje, onda će se to odsustvo Karlika Džounsa sigurno mnogo manje osjećati", rekao je Željko Obradović 20. novembra, pred meč protiv Fenerbahčea.

Nekoliko dana kasnije, Obradović je pomenuo ostavku

Crno-bijeli su potom izgubili i taj meč, katastrofalnim ulaskom u utakmicu, a potom su pali i na meču protiv Panatinaikosa. Predsjednik Ostoja Mijailović rekao je u nedjelju uveče da je Obradović pred put u Atinu prvi put priznao da pomišlja na ostavku.

Kada se vraća Karlik Džouns?

Karlik Džouns se i dalje oporavlja od preloma pete metatarzalne kosti lijevog stopala i prošlog mjeseca je skinuo gips. Taj problem je nastavak njegovih muka sa povredama, jer je tokom ljeta imao intervenciju na prstu.

Povredu koja je Partizanu zakomplikovala sve doživio je 20. oktobra i tada postavljene prognoze govorile su da će odsustvovati bar tri mjeseca, pa je izvjesno da će crno-bijeli bez njega i u decembarske evroligaške mečeve, u kojima imaju imperativ pobjede.

U međuvremenu, Džouns je skinuo gips i dalje se oporavlja.

Šta očekuje Partizan u decembru?

Partizan će prvu utakmicu bez Željka Obradovića odigrati ovog četvrtka, protiv Bajerna u Beogradskoj areni i biće to početak serije od tri uzastopna meča crno-belih na domaćem terenu.

Poslije Bajerna, Partizan će 12. decembra dočekati Crvenu zvezdu u evroligaškom "vječitom derbiju", a zatim će 17. decembra ugostiti Virtus. Sledi mu zatim gostovanje Žalgirisu, 19. decembra, utakmica protiv Makabija u Beogradskoj areni 26. decembra i meč protiv Valensije u gostima, 30. decembra.