"Partizan je samo usputna stanica": Murinen bez dileme o nastavku karijere, ima samo jedan cilj

Košarkaš Partizana Mika Murinen bio je iskren kad je u pitanju Partizan, poštuje klub u koji je stigao, ali njegove ambicije su daleko veće - sanja o NBA ligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Mika Murinen (18) dobio je priliku da poslije Evropskog prvenstva, na kojem je privukao veliku pažnju, obuče i crno-bijeli dres i napokon zaigra profesionalno košarku. Možda nema mnogo prilika na terenu, ali će mu rad u evroligaškoj sredini svakako pomoći da napreduje, svjestan je i sam Finac da je pred njim naporan rad, ali tvrdi "Partizan je usputna stanica, a njegov cilj je NBA".

Mika Murinen je stigao u Partizan, ali sa jasnim ciljem. Želi da u timu Partizana napravi iskorak, ali i da se pripremi za budućnost: "Teško da ću ostati u Evropi, ali ne isključujem tu opciju.Dolazak ovdje je jednogodišnja usputna stanica samo, da naučim što više mogu. Želim da porastem kao igrač i da izvučem najviše što mogu iz ove situacije koja mi se ukazala, pa da odnesem to na koledž i nadam se u NBA ligu", rekao je Murinen.

Dolazak u najjaču ligu poslije NBA lige svakako nije lak, a evo i zašto: "Izazovno jer imate mnogo starijih igrača koji igraju već dosta sezona, zbog toga je vrlo teško, ali pronalazim način da izađem na kraj sa tim", rekao je Murinen o takmičenju koje zaista ima veliki broj zrelih igrača.

"Imao sam nekoliko ponuda, koledži mi se odavno javljaju. Sljedeće godine ću otići tamo tako da sam rešio ne odbijam nijednu ponudu. Prije bih otišao na koledž nego ostao u Evropi", bio je iskren.

Zašto je Mika Murinen izabrao košarku?

Mika Murinen je zablistao u Rigi na Evropskom prvenstvu, gdje je njegova ekipa napravila senzaciju i izbacila Srbiju sa smotre najboljih reprezentacija kontinenta. "Letio" je po terenu, zakucavao i blokirao rivale, a kad se sve sabere i oduzme o utakmicama na ovom takmičenju Murinen je rekao: "Bilo je zanimljivo iskustvo, čak bolje nego što sam očekivao. Bio sam povrijeđen i tačno sam se vratio pred početak Evropskog prvenstva. Bilo je neočekivano", započeo je Murinen za "SKWEEK".

"U Finskoj se razlikuje košarkaška kultura, sada se mijenja, raste. Sada klinci žele da igraju košarku, a sve zahvaljujući našem rezultatu. Osjećam se dobro što sam uzor mlađima. Poslije Evropskog prvenstva nije bilo euforije, samo sam odmarao sa porodicom, djevojkom, prijateljima, nije bilo previše ludila."

Finac potiče iz košarkaške porodice, pa nije bilo mnogo dileme kojoj sferi van škole će se posvetiti. "Uvijek sam sa strane posmatrao kako moji roditelji igraju košarku, pa je bilo logično da se time bavim. Da postanem košarkaš. Lopta mi je uvijek bila u rukama, tapkao sam je od kada sam imao godinu dana. Imam video kako zakucavam na malom košu u pelenama, mogu da kažem da je to prirodno. Nekoliko godina sam trenirao fudbal, to mi je bio samo hobi, nije bila prva opcija", ispričao je Mika.

Šta je Murinen rekao o Partizanu i Željku Obradoviću?

Murinen je u emisiji govorio i o treneru Željku Obradoviću, koji više ne sjedi na klupi Partizana: "Trener je dobra osoba, sjajna osoba. Sa njim jako treniram, to je ono što mi je potrebno. Na parketu je opasan, ali van parketa je veoma dobra osoba. On se uvijek potrudi da ja znam da je on tu za mene, da mogu da pričam sa njim o bilo čemu. To cijenim kod trenera", rekao je.

Možda u prvom trenutku nije bio svjestan gdje je došao, ali čini se da mladi košarkaš sve više razumije značaj Partizana: "Čast je da nosim grb Partizana, ovdje je košarkaška kultura luda. Nikada nisam vidio ovako nešto, a vjerovatno i neću više nigdje vidjeti", zaključio je.