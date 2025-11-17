Šta se dešava sa Murinenom u Partizanu? Najavljen kao "bomba", ali nikako ne dobija šansu da eksplodira

Mika Murinen se žestoko muči od dolaska u Partizan, pa je sada postao tema i u stranim medijima koji se pitaju zašto se muči.

Izvor: MN PRESS

Šta se dešava sa Mikom Murinenom? Supertalentovani Finac izabrao je da dođe u Partizan, viđen je kao neko ko može da pomogne sa klupe ovoj ekipi i da uči uz Željka Obradovića. Umjesto toga se baš muči, pa je došlo do toga da se i strani mediji pitaju šta se dešava sa njim.

Tako je litvanski "BasketNews" imao objavu u kojoj se pita šta je sa Murinenom i zašto se muči. Podsjetili su da je u ovoj sezoni odigrao četiri meča u Evroligi, ukupno 7 minuta 43 sekunde, što je prosjek od 1.55 minuta po utakmici.

Miikka Muurinen has had a rough start to the season with Partizan ​​



0.2 PPG - 0.2 PIR - 1:55 MPG in EuroLeague.



Partizan are 4-7 to start the seasonpic.twitter.com/a3qRtDoESH — BasketNews (@BasketNews_com)November 16, 2025

Za to vrijeme dao je ukupno jedan poen, pogodio je slobodno bacanje protiv Baskonije u petom kolu elitnog takmičenja. Prosjek u Evroligi mu je 0.2 poena, a indeks mu je takođe 0.2. Naravno, ne treba zaboraviti i da je imao manje probleme sa povredama, ali je jasno da se više očekivalo.

Šta je Obradović pričao o Murinenu?

Dobio je krajem oktobra Željko Obradović pitanje o Murinenu i o tome što ne igra. Tada je dao obrazloženje i rekao da je potrebno samo da bude strpljiv i da će da dobije šansu.

"Radi se o djetetu. To moramo da znamo, igrao je srednju školu i ovdje je totalno druga košarka. Strpljenje je najvažnije, ja razgovaram sa njim, puno pričam. Razgovaraju i ovi ostali iskusniji igrači, treba mu pomoći kao svakom mladom igraču. Sve to što utiče na njega, privatan život, društvene mreže… Ja sam imao razgovor sa njim da ja nemam ništa protiv toga ali da njegov fokus treba da bude na teren i košarku. Mislim da je on dečko koji to shvata i što prije to shvati biće mu lakše", poručio je Obradović tada.

U Partizanu su alarmi upaljeni, skor u Evroligi je 4-7 trenutno i slijedi meč sa Fenerbahčeom. Da li će Mika da dobije šansu?

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!