Šampion Evrope u seriji pobjeda pred Partizan: Dobija na svaka dva dana, ovo podsjeća na moćni Fener

Fenerbahče pobijedio i u turskom prvenstvu pred gostovanje crno-bijelima.

Izvor: MN Press/AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Fenerbahčea ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv najprijatnijeg iznenađenja turskog prvenstva, Erokspora - 94:80. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je tako trijumfalno završio uspješnu nedjelju, u kojoj je savladao na svom terenu u četvrttak Hapoel Tel Aviv (74:68) i u utorak Makabi (84:75).

Poslije teškog početka sezone i nekoliko dramatičnih poruka trenera Jasikevičijusa upućenih igračima, Fener je prethodnih nedjelja zaigrao u skladu sa reputacijom šampiona Evrope. U sedmici prije aktuelne pobijedio je i Bujukčekmeče u turskom prvenstvu i ASVEL u Evroligi (81:67), pa zato dolazi na meč protiv Partizana sa šest "vezanih" trijumfa u nizu.

U pobjedi protiv Erokspora, koji vodi trener Ufuk Saridža, u Feneru su se istakli centar Armando Bejkot (25 godina, na slici), legenda koledža Sjeverna Karolina, sa 15 poena i iskusno krilo Bonzi Kolson (29) sa 12. Dvocifreni učinak u napadu imali su i plejmejker Fenerbahčea Vejd Boldvin (29) sa 11 poena, kao i bek Tejlen Horton-Taker (24) i krilni centar Nikolo Meli (34), sa po 10 poena.

Fenerbahče dolazi na gostovanje Partizanu (petak, 20.30) sa skorom 6-5, dok su crno-bijeli sa druge strane u velikoj krizi usljed koje je i njihov evroligaški skor negativan, 4-7.



