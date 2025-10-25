Spostsko društvo Fenerbahče navodno duguje 588 miliona evra.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sportsko društvo Fenerbahče nalazi se u problemu, navodno je dostiglo dug od 588 miliona evra od septembra 2025, kako tvrdi Jagiz Sanbundžuoglu, sportski novinar iz Turske. Ova cifra obuhvata čitav klub, sve sportske ogranke, objekte i ostale aktivnosti, a ne samo na određeni sport.

Kada se ovo dugovanje prevede u tursku valutu ono iznosi 28,7 milijardi turskih lira. Dakle, u pitanju su svi sportski klubovi, objekti i poslovni poduhvati. Kad su u pitanju uspjesi kluba iz Istanbula, vjerovatno je najpopularniji košarkaški tim koji je u sezoni za nama postao šampion Evrolige.

Vidi opis Fenerbahče u dugovima do guše: Turski gigant mora da isplati više od pola milijarde evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Fener je aktuelni šampion Evrolige i mada je popriličan broj igrača odlučio da karijeru nastavi u drugim klubovima, ekipa Šarasa Jasikevičijusa uspjela je da zadrži kostur tima. Fener je pobijedio Monako u finalu 81:70 u Abu Dabiju, ali početak nove sezone ne nagovještava dominaciju šampiona.

Fener dosad ima tri pobjede i isto toliko poraza, pa zauzima deveto mjesto na tabeli, tik iza vicešampiona Monaka. Očigledno je velika prepreka za ovaj tim to što je MVP finala Najdžel Hejs-Dejvis odlučio da karijeru nastavi u najjačoj ligi na svijetu. On je prošle godine bilježio 23 poena, devet skokova, dvije ukradene lopte i po jednu asistenciju i blokadu, pa je tako njegov indeks korisnosti bio 30.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Kad je u pitanju fudbal, ovaj tim je u sezoni za nama bio vicešampion Turske, ali je poslije toga otpustio trenera Žozea Murinja, koji nije uspio da obezbijedi Ligu šampiona u Istanbulu. Zasad je Fener u tamošnjoj ligi treći sa 19 bodova iz devet mečeva, a u Ligi Evrope zauzima 14. mjesto i ima šest bodova poslije tri odigrana meča.