"Da nikad više to niste skandirali": Željkov kum poludio na navijače Fenerbahčea

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Burna reakcija Šarunasa Jasikevičijusa koji je stao u zaštitu Evrolige dok su njegovi navijači bili bijesni zbog poraza Fenerbahčea.

Šarunas Jasikevičijus ljut na navijače Fenerbahčea Izvor: YouTube/BasketNews․LT/Screenshot

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus pod velikim je pritiskom pošto je njegova ekipa izgubila treću utakmicu ove sezone u Evroligi. Iako je aktuelni šampion Evrolige pretrpio velike promjene u igračkom kadru, malo ko je očekivao da će izgubiti tri od četiri utakmice, posebno ne tako ubjedljivo od Dubaija prethodne večeri u Istanbulu (93:69).

Navijači su bili gnjevni, ali ne na košarkaše Fenerbahčea i trenera Jasikevičijusa, nego na sudije. Smatraju da je Fenerbahče bio oštećen prethodne večeri (i ne samo na toj utakmici s Dubaijem), tako da su skandirali "Evroliga mafija".

Fenerbahče - Dubai
Izvor: Euroleague Basketball

To se uopšte nije dopalo Jasikevičijusu koji im je odmah poslije meča rekao da to više neće da čuje: "Želim da uputim molbu našim navijačima: molim vas, prestanite da skandirate ‘Evroliga mafija’ tokom utakmica. To nije primjereno, pogotovo ako se uzme u obzir da smo aktuelni šampioni Evrolige. Kada smo igrali dobro i osvojili titulu prošle godine, niko nije vikao ‘mafija'", naglasio je kum Željka Obradovića.

"Zato danas neću komentarisati suđenje, jer nas je protivnik jednostavno nadigrao", dodao je Jasikevičijus koji je inače odmah na kraju meča čestitao Dubaiju i treneru Jurici Golemcu koji je u međuvremenu dobio novi ugovor.

"Takođe želim još jednom da se izvinim našim navijačima - ovo nije prava slika Fenerbahčea kakvu želimo da pokažemo. Ovako slaba partija kod kuće je neprihvatljiva. Stalno se ponavljam, ali mučimo se da pronađemo prava rješenja u napadu, a naša motivacija nije na nivou na kom bi trebalo da bude. Jedina pozitivna stvar je to što za 48 sati imamo novu utakmicu u kojoj možemo da reagujemo."

Zbog ovog poraza Fenerbahče je u donjem dijelu tabele Evrolige, a pred njim je u četvrtak utakmica sa Bajernom (19.45) takođe pred domaćim navijačima.



