Novi "šamar" za Kokoškova: Fener pobijedio u derbiju Istanbula, Efes na dnu tabele

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Fenerbahče vlada Istanbulom, Efes tone sve dublje.

Fenerbahče Efes Evroliga Izvor: MN PRESS

Aktuelni šampion Evrope Fenerbahče, savladao je Efes u istanbulskom derbiju rezultatom 79:69, u okviru 6. kola Evrolige. Tim koji sa klupe predvodi Igor Kokoškov je poslije novog poraza na pretposljednjoj 19. poziciji u elitnom takmičenju, dok je Fener trenutno 10.

Efes je ušao mnogo bolje u meč, stigao je ubrzo do dvocifrene prednosti, ali su izabranici Šarunasa Jasijevičijusa polako topili prednost, vratili meč u egal tokom druge i treće dionice, da bi na startu posljednje dodali gas i trasirali put ka pobjedi.

Fenerbahče je predvodio oporavljeni Skoti Vilbekin sa 12 poena, a toliko je imao i Devon Hol. Bonzi Kolson i Vejd Boldvin ubacili su po deset poena.

Na drugoj strani prednjačio je Nik Vajler-Beb sa 17 poena. Šejn Larkin je imao 13 uz devet asistencija, a Ajzea Kordinije je dodao deset.

