21 : 07 16' Neriješeno! Tajm-aut Pariz je vezao 4:0 i sad je 35:35. Klupa Partizana je morala da reaguje! Izvor: MN PRESS

21 : 05 16' Pokuševski! 35:33 za Partizan. Pokuševski je sa poludistance pogodio i donio nove poene Partizanu. Pariz je u narednom napadu imao odličan protok lopte i uspio da dođe do novih poena.

21 : 02 15' Arijan Lakić! Ponovo! 33:28 za Partizan. Arijan Lakić je na svim dijelovima terena i ne prestaje da dominira! Zahvaljujući njemu Partizan vodi!

21 : 01 14' Vanja Marinković na liniji penala 14' Vanja Marinković na liniji penala28:27 za Partizan. Kapiten je pokušao da donese poene Partizanu sa linije penala, prvi put je promašio, a onda pogodio.

20 : 58 13' Bez koševa i dalje 26:26 Lakić je još jednom maestralno branio koš Partizana, ali i jedna i druga ekipa jednostavno ne mogu da dođu do koša. Tri minuta niko nije pogodio.

20 : 57 12' Arijan Lakić kao prošle sezone! 26:26 Arijan Lakić nastavio je da pruža male stvari Partizanu, njegova odbrana uvijek je prepoznatljiva, a ovog puta svojom agresivnošću "zapalio" je navijače u Areni i poveo navijanje.

20 : 54 11' Nema promjena 26:26 Osetkovski je imao priliku da trojkom donese Partizanu vođstvo, ali je promašio. Prije toga crno-bijeli su se dobro odbranili.

20 : 50 10' Partizan izjednačio! 26:26 Vašington ne prestaje da pogađa! Nova trojka, a onda i poeni Bonge ispod koša i Partizan je uspio da izjednači, na opšte oduševljenje Grobara u Areni!

20 : 48 9' Vašington! Nova trojka! 23:21 za Pariz. Vašington je pogodio novu trojku, nakon što je Hifi vezao četiri poena za Pariz.

20 : 44 8' Crno-bijeli na pola koša zaostatka 19:18 za Pariz. Braun je došao do novih poena, ali se igra koš za koš. Partizan nikako da preokrene

20 : 42 6' Vašington! 17:13 za Pariz. Vašington je pogodio prvu trojku za Partizan na ovom meču, Pariz je dosad pogodio tri! Crno-bijeli moraju mnogo, mnogo bolje u napadu.

20 : 40 6' Tajm-aut Željka Obradovića 17:10 Pariz. Poslije trojke Robinsona, Partizan je primio nove lake poene i trener Željko Obradović je morao da pozove minut odmora.

20 : 37 5' Crno-bijeli na minus 5

15:10 za Pariz. Pariz je i dalje tim koji ima više inicijatice, Marinković je smanjio zaostatak, a onda i Bonga.

20 : 34 3' Parker na liniji penala 10:4 za Pariz. Nakon poena Brauna, Parker je sa linije penala donio nove koševe Partizanu, ali Pariz ne prestaje da trese mrežicu. Gosti mnogo bolji na startu.

20 : 31 1' Partizan poveo, ali... 3:2 za Pariz. Sterling Braun je odmah poentirao na košu, ali je Morgan vratio trojkom!

20 : 27 Starteri Partizan: Vašington, Parker, Braun, Tajrik, Marinković Pariz: Mbaje, Homs, Morgan, Faje, Hifi

20 : 06 Obradović: Svjesni smo situacije "Raspoloženje u timu je dobro i mi smo svjesni situacije u kojoj smo, znamo da nam fale ta dva igrača. Mika je takođe dobio udarac, posljednja dva treninga nije trenirao i vidjećemo kako će da bude pred utakmicu. Trenirao je isključivo '5na5' pošto mu je otekao prst, stavili su mu bandažu. Sa njim bismo imali 12 igrača, uključujući i malog Mijailovića", rekao je Obradović.

