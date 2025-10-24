logo
UŽIVO PARTIZAN - PARIZ: Neriješeno - Obradović morao da reaguje 0

Partizan i Pariz sastaju se u šestom kolu Evrolige.

Partizan Pariz Evroliga prenos uživo livestream Izvor: MN PRESS

Partizan i Pariz sastaju se u 20.30 sati u šestom kolu Evrolige.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...

Autor Haris Krhalić
21:07

16' Neriješeno! Tajm-aut

Pariz je vezao 4:0 i sad je 35:35. Klupa Partizana je morala da reaguje!

Izvor: MN PRESS

21:05

16' Pokuševski!

35:33 za Partizan. Pokuševski je sa poludistance pogodio i donio nove poene Partizanu. Pariz je u narednom napadu imao odličan protok lopte i uspio da dođe do novih poena.

21:02

15' Arijan Lakić! Ponovo!

33:28 za Partizan. Arijan Lakić je na svim dijelovima terena i ne prestaje da dominira! Zahvaljujući njemu Partizan vodi!

21:01

14' Vanja Marinković na liniji penala

14' Vanja Marinković na liniji penala28:27 za Partizan. Kapiten je pokušao da donese poene Partizanu sa linije penala, prvi put je promašio, a onda pogodio.

20:58

13' Bez koševa i dalje

26:26 Lakić je još jednom maestralno branio koš Partizana, ali i jedna i druga ekipa jednostavno ne mogu da dođu do koša. Tri minuta niko nije pogodio.

20:57

12' Arijan Lakić kao prošle sezone!

26:26 Arijan Lakić nastavio je da pruža male stvari Partizanu, njegova odbrana uvijek je prepoznatljiva, a ovog puta svojom agresivnošću "zapalio" je navijače u Areni i poveo navijanje.

20:59

Karlik Džouns je u Areni! Bodri Partizan!

20:58

Atmosfera u Areni

20:54

11' Nema promjena

26:26 Osetkovski je imao priliku da trojkom donese Partizanu vođstvo, ali je promašio. Prije toga crno-bijeli su se dobro odbranili.

20:50

10' Partizan izjednačio!

26:26 Vašington ne prestaje da pogađa! Nova trojka, a onda i poeni Bonge ispod koša i Partizan je uspio da izjednači, na opšte oduševljenje Grobara u Areni!

20:48

9' Vašington! Nova trojka!

23:21 za Pariz. Vašington je pogodio novu trojku, nakon što je Hifi vezao četiri poena za Pariz.

20:44

8' Crno-bijeli na pola koša zaostatka

19:18 za Pariz. Braun je došao do novih poena, ali se igra koš za koš. Partizan nikako da preokrene

20:42

6' Vašington!

17:13 za Pariz. Vašington je pogodio prvu trojku za Partizan na ovom meču, Pariz je dosad pogodio tri! Crno-bijeli moraju mnogo, mnogo bolje u napadu.

20:40

6' Tajm-aut Željka Obradovića

17:10 Pariz. Poslije trojke Robinsona, Partizan je primio nove lake poene i trener Željko Obradović je morao da pozove minut odmora.

20:37

5' Crno-bijeli na minus 5


15:10 za Pariz. Pariz je i dalje tim koji ima više inicijatice, Marinković je smanjio zaostatak, a onda i Bonga.

20:34

3' Parker na liniji penala

10:4 za Pariz. Nakon poena Brauna, Parker je sa linije penala donio nove koševe Partizanu, ali Pariz ne prestaje da trese mrežicu. Gosti mnogo bolji na startu.

20:31

1' Partizan poveo, ali...

3:2 za Pariz. Sterling Braun je odmah poentirao na košu, ali je Morgan vratio trojkom!

20:27

Starteri

Partizan: Vašington, Parker, Braun, Tajrik, Marinković

Pariz: Mbaje, Homs, Morgan, Faje, Hifi

20:06

Obradović: Svjesni smo situacije

"Raspoloženje u timu je dobro i mi smo svjesni situacije u kojoj smo, znamo da nam fale ta dva igrača. Mika je takođe dobio udarac, posljednja dva treninga nije trenirao i vidjećemo kako će da bude pred utakmicu. Trenirao je isključivo '5na5' pošto mu je otekao prst, stavili su mu bandažu. Sa njim bismo imali 12 igrača, uključujući i malog Mijailovića", rekao je Obradović.

19:20

Tabela Evrolige



Standings provided by Sofascore

19:16

Partizan bez Karlika Džounsa

19:12

Dobro došli!

Partizan dočekuje Pariz u šestom kolu Evrolige. Dešavanja sa meče možete pratiti u MONDO lajv tekstulanom prenosu iz minuta u minut...

