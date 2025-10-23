"Nije trenirao, stavljena mu je bandaža": Novi peh za Partizan pred meč sa Parizom

Mika Murinen doživio je povredu na jednom od treninga, pa je pod znakom pitanja za duel sa Parizom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana ne dočekuju ekipu Pariza u najboljem momentu u okviru 6. kola Evrolige. Karlik Džons je doživio tešku povredu, Šejk Milton još uvijek nije spreman za povratak na teren, dok je i Mika Murinen pod znakom pitanja. Mladi Finac je dobio tek nekoliko minuta na najvećoj evropskoj sceni, a sada ga je zadesio peh.

Murinen je povrijedio prst na jednom od treninga, stavljena mu je bandaža, Obradović ga planira među 12 zajedno sa mladim Mijailovićem, ali je pitanje koliko će moći da pomogne crno-bijelima.

Pored svega, crno-bijeli susret sa Parizom dočekuju u dobrom raspoloženju.

"Raspoloženje u timu je dobro i mi smo svesni situacije u kojoj smo, znamo da nam fale ta dva igrača. Mika je takođe dobio udarac, posljednja dva treninga nije trenirao i vidjećemo kako će da bude pred utakmicu. Trenirao je isključivo '5 na 0' pošto mu je otekao prst, stavili su mu bandažu. Sa njim bismo imali 12 igrača, uključujući i malog Mijailovića".

Šta Obradović očekuje od ekipe Pariza koja je dosta promijenjena odnosu na prošlu sezonu?

"Radili smo analizu sljedećeg protivnika, kako bismo dali sve što možemo. Igramo protiv tima koji je dosta slične filozofije kao prošle godine, bez obzira što je promijenjen trener i dobar dio tima. Igraju strašno agresivno, presing po cijelom terenu, udvajaju veoma često. U napadu dva glavna plejmejkera su najvažniji igrača tima, a poslije šuta svi idu na ofanzivni skok. Ne pričamo o jednom-dva, već četiri igrača. Oni su po broju pokušaja za tri prvi u Evroligi, a imaju preko 85 posjeda po utakmici. To im donosi upravo ofanzivni skok i način na koji igraju. Pravili smo video analize, plan utakmice nam je veoma jasan. Vidjećemo kako ćemo i koliko da ga realizujemo".

Ima i dobrih vijesti, Šejk Milton će se uskoro priključiti timu.

"Milton izgleda sve bolje, sigurno neće igrati u petak. Naravno, vidjećemo kako će da se osjeća poslije nedjelje, pa ćemo donijeti odluku za narednu sedmicu", rekao je Obradović pred meč sa Parizom.

