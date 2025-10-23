Hrvat zbog Partizana raskinuo ugovor sa Baskonijom: Otkriveno zašto ne igra protiv Zvezde

Nekadašnji košarkaš Cibone Luka Šamanić mogao bi ubrzo da obuče dres tog tima, nakon raskida ugovora sa Baskonijom.

Izvor: MN PRESS

Jedna od najčudnijih vijesti u tekućoj sezoni Evrolige stigla je iz Španije - potpuno neočekivano ugovor su raskinuli Baskonija i Luka Šamanić, a hrvatski košarkaš može da bira novu sredinu dok se njegovi doskorašnji saigrači pripremaju za gostovanje Crvenoj zvezdi. Kako prenose mediji iz Hrvatske, glavni razlog za raskid mogao bi da bude nedavno odigrani meč između Baskonije i Partizana.

Luka Šamanić je bio prehlađen, a trener Baskonije Paolo Glabijati insistirao je da on nastupi! Hrvatski košarkaš proveo je na parketu 14 minuta i postigao 13 poena, a nakon utakmice se pogoršalo njegovo zdravstveno stanje. Šamanić je imao bronhitis, zbog kojeg je odmah zatražio raskid ugovora sa španskim timom!

Sada se priča o Šamanićevom novom povratku u Cibonu, što bi bila jedna veoma čudna situacija. Prethodne sezone Luka Šamanić je raskinuo ugovor sa Fenerbahčeom nakon odrađenog pripremnog perioda, a tada je donio odluku da karijeru nastavi baš u timu iz agreba. Nije se dugo zadržao prije nego što je otišao u Baskoniju, a sada bi nakon neočivanog raskida ugovora mogao da se vrati u klub koji ga je dobro prihvatio prije godinu dana.

Hrvatski košarkaš Luka Šamanić ponikao je u ekipi Zagreba, a 2016. godine preselio se u Španiju i potpisao ugovor sa Barselonom, koja je prepoznala njegov ogromni talenat. Ugovor Barselone i Šamanića potpisan je na dvije godine, a drugu sezonu Luka je proveo u B timu, što mu je bio prvi kontakt sa seniorskom košarkom. U tom periodu za njega su bili zainteresovani brojni američki koledži, među kojima je bilo i onih koji spadaju u red najboljih za razvoj košarkaša.

Ipak, Šamanić se u ljeto 2018. godine preselio u Ljubljani i potpisao ugovor sa Olimpijom i to nakon što su mu propali pregovori sa Zadrom. Godinu dana kasnije Luka Šamanić je napustio regionalnu košarku - na draftu 2019. godine kao 19. pika izabrali su ga San Antonio Sparsi, a u timu iz Teksasa proveo je naredne dvije sezone, uz česte izlete u Razvojnu ligu gdje je igrao za Ostin Sparse.

Sezonu 2021/22 proveo je u Vestčester Niksima, tokom sezone 2022/23 igrao je za Mejn Seltikse, a zatim je upisao još 50 NBA mečeva u dresu Jute. Od povratka u Evropu bio je član Cibone i Baskonije, a neće biti iznenađenje ako ga ponovo vidimo u dresu zagrebačkog tima.

