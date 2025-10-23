Uhapšen evroligaški sudija Uroš Nikolić!

Nikolić je uhapšen u međunarodnoj akciji policije u kojoj je privedeno ukupno 10 osoba.

Poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić (40) uhapšen je juče u velikoj akciji policije, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je dio organizovane kriminalne grupe osumnjičena za teška krivična djela.

Kako se saznaje, sudija Uroš Nikolić je priveden u međunarodnoj akciji policije u kojoj je privedeno ukupno 10 osoba. Na sajtu Evrolige se navodi da je dio sudija koje sude na utakmicama ovog takmičenja. On bi trebalo da bude saslušan danas u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

U saopštenju tužilaštva za organizovani kriminal navodi se da su u ovoj akciji uhapšene osobe sa sljedećim inicijalima: B. S, U. N, S. M, M. A, N. O, M. T. i M. Ć, u Šapcu tri lica: Đ. T, S. M. i D. G, kao i tri lica u inostranstvu: M. Đ, A. O. i V. M, od kojih dvojica u Kraljevini Španiji.

Navedena lica, pripadnici organizovane kriminalne grupe tzv. Vračarci i organizovane kriminalne grupe koja tesno sarađuje sa njima, lišena su slobode zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346, teško ubistvo iz člana 114. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. KZ.

Postoji osnovana sumnja da su pripadnici organizovane kriminalne grupe tzv. Vračarci, čiji se organizatori Nikola Vušović nalazi u zatvoru u Njemačkoj i Uroš Piperski u zatvoru u Portugaliji, i protiv kojih se vodi krivični postupak pred Posebnim odjeljenjem Višeg suda u Beogradu za krivična djela organizovanog kriminala - izvršili 01.12.2018. godine krivično djelo teško ubistvo na štetu V.P., kao i tokom 2020. godine tri pokušaja teškog ubistva oštećenog N.A, te u tri slučaja tokom 2020. i 2021. godine krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, dok su pripadnici povezane organizovane kriminalne grupe 18.06.2020. godine izvršili krivično djelo teško ubistvo na štetu K.V, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo 12.07.2020. godine.

