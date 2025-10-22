Real Madrid pao u Beogradu, 4 sekunde prije kraja meča: Presudila trojka sa devet metara

Veoma važan meč na početku šestog kola Evrolige odigrali su Makabi i Real.

Utakmicom Makabi Tel Aviv - Real Madrid u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" počelo je šesto kolo Evrolige, a španski predstavnik ponovo je pokazao da mu ne prijaju gostovanja u Srbiji. Nakon što su u petoj rundi Evrolige poraženi od Crvene zvezde, košarkaši Reala izgubili su i od izraelskog tima - bilo je 92:91 u popularnom Pioniru.

Vidjeli smo spektakularan meč u kojem je Real Madrid bio bolji tokom 30 minuta igre! Španski predstavnik je nakon prve četvrtine imao 10 poena prednosti, Madriđani su u svoju korist riješili i treću i četvrtu dionicu, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Drugi kvartal na ovom meču pripao je Makabiju (40:21) i to je prelomilo utakmicu u korist izraelskog tima.

Najefikasniji pojedinac meča bio je američki košarkaš Loni Voker, koji je za Makabi ubacio čak 27 poena, a pratili su ga Roman Sorkin sa 21 i Ošej Briset sa 18. Dvocifren učinak imao je još samo Tamir Blat, koji je trojkom na četiri sekunde do kraja meča stigao do 12 poena. U poraženom timu najefikasniji je bio Mario Hezonja sa 24 poena, ali se može reći da je upravo on jedan od tragičara jer je promašio u posljednjem napadu. Poenterski su ga na ovom meču pratili Trej Lajls sa 16, Fakundo Kampaco sa 14 i Usman Garuba sa 12 poena.

Real Madrid sada ima skor 3-3, dok je ekipa Makabija iz Tel Aviva upisala drugu pobjedu u sezoni, uz četiri poraza. Izgubljena utakmica Real Madrida znači da će srpski timovi imati priliku da ga prestignu nakon što odigraju mečeve šestog kola - Crvena zvezda igra protiv Baskonije, a Partizan protiv Pariza.







