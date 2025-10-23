logo
NBA bek stigao u Crvenu zvezdu!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Crvena zvezda je dovela Džereda Batlera. Bek koga je želio veliki broj evroligaških timova stigao je u redove crveno-bijelih.

Džered Batler došao u Crvenu zvezdu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Džered Balter je i zvanično novi košarkaš Crvene zvezde. Poslije velikog broja povreda u spoljnoj liniji Crvena zvezda je krenula da traga za pojačanjima i sada je stigao bek koji je nedavno oduševio u predsezonu NBA lige.

Ubacio je 35 poena Los Anđeles Lejkersima i Luki Dončiću, a kako nije našao angažman u najjačoj ligi na svetu odabrao je dolazak u Evropu. Mnogi timovi u Evroligi su ga htjeli, pominjalo se da je Olimpijakos blizu njegovog potpisa, ali na kraju je stigao na Mali Kalemegdan. 

Crvena zvezda se oglasila

"Američki kombo bek Džered Batler novo je pojačanje KK Crvena zvezda Meridianbet! Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi našem timu brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda.

Džereda Batlera koji ima 25 godina i visok je 191 centimetar, na NBA draftu 2021. godine izabrali su Nju Orleans Pelikansi. Prethodno je imao sjajnu koledž karijeru i šampion je NCAA sa ekipom Bejlora. Do sada je odigrao 148 utakmica u NBA ligi, sa prosjekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija, nastupajući za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.

Upravo iz najbolje NBA sezone koju je imao u dresu Siksersa (u 28 utakmica prosjeečno je bilježio 12 poena i 5 asistencija) stiže u Beograd gdje će pošto prođe ljekarske preglede potpisati ugovor. KK Crvena zvezda Meridianbet ističe veliko zadovoljstvo jer se Batler i pored brojnih ponuda koje je imao u prethodnom periodu, odlučio da obuče dres KK Crvena zvezda i pojača naš tim!", navodi se u objavi KK Crvena zvezda.

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Evroliga transferi Džared Batler

