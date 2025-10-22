Zvezdin spas u posljednjem trenutku i veliko "Zašto?": Evo ko je Džared Batler, bek iz NBA

KK Crvena zvezda našla pojačanje na bekovskoj poziciji, a nedavno je NBA brujala o njegovoj partiji.

Američki bek Džared Batler na korak je od potpisa za Crvenu zvezdu. Crveno-bijeli su primorani da hitno reaguju na tržištu zbog ozbiljne povrede Devontea Grejema i bolesti Tajsona Kartera, a po svemu sudeći pridružiće im se doskorašnji član Filadelfije koji je u NBA ligi još nosio dresove Jute, Oklahome i Vašingtona.

Navodno je i Olimpijakos bio zainteresovan za njegove usluge, ali su mu beogradski crveno-bijeli dali bolje uslove i veću ulogu u timu, što je za Batlera bilo ključno pri donošenju odluke.

Šta donosi Zvezdi?

Batler sjajno kombinuje vještine kreiranja napada i postizanja poena, što je definitivno kvalitet koji bi mogao da napravi veliku razliku na terenu. Nakon buđenja prvog pleja Kodija Milera-Mekintajera, Zvezdina spoljna linija bi mogla da dobije ubitačno pojačanje. Sjajno šutira za tri poena, lak je na "obaraču", a izuzetno je požrtvovan i više nego solidan u odbrambenim zadacima. Osim što dobro šutira sa distance, jak je u prodorima i "flouter" je jedan od njegovih zaštitnih znakova. Najbolju sezonu u NBA ligi je odigrau u Filadelfiji kada je imao prosjek od 11,5 poena, 4,9 asistencija i 2,5 skokova po meču.

Na startu karijere dok je igrao za Jutu zabilježio je rekordnu partiju od 21 poena i sedam asistencija, u pobjedi 121:92 nad Los Anđeles Klipersima. Nedavno je "eksplodirao" u dresu Finiks Sansa gdje se borio za novu šansu u najjačoj ligi na svijetu, pošto je postigao 35 poena, uz devet asistencija i sedam skokova protiv Los Anđeles Lejkersa. Ipak, to nije bilo dovoljno da ostane u timu i postavlja se veliko pitanje zašto ga Sansi nisu zadržali?

Ko je Džared Batler?

Batler je rođen u Luizijani prije 25 godina, igra na pozicijama plejmejkera i beka. Završio je koledž na Bejloru, da bi ga Nju Orleans Pelikansi birali kao 40. pika u drugoj rundi NBA drafta 2021. godine. Odmah je trejdovan u Jutu gdje je dobio šansu, a u jednom periodu je igrao i za njihov razvojni tim. Uglavnom je igrao za Razvojne timove i borio se za minute u Oklahomi, Vašingtonu i na kraju Filadelfiji.

Za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadeliju odigrao je ukupno 148 mečeva u ligaškom dijelu sezone. Na NBA utakmicama bilježio je prosječno 6,7 poena, 2,8 asistencije i 1,5 skok.