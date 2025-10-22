logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdin spas u posljednjem trenutku i veliko "Zašto?": Evo ko je Džared Batler, bek iz NBA

Zvezdin spas u posljednjem trenutku i veliko "Zašto?": Evo ko je Džared Batler, bek iz NBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

KK Crvena zvezda našla pojačanje na bekovskoj poziciji, a nedavno je NBA brujala o njegovoj partiji.

Ko je Džared Batler Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Američki bek Džared Batler na korak je od potpisa za Crvenu zvezdu. Crveno-bijeli su primorani da hitno reaguju na tržištu zbog ozbiljne povrede Devontea Grejema i bolesti Tajsona Kartera, a po svemu sudeći pridružiće im se doskorašnji član Filadelfije koji je u NBA ligi još nosio dresove Jute, Oklahome i Vašingtona.

Navodno je i Olimpijakos bio zainteresovan za njegove usluge, ali su mu beogradski crveno-bijeli dali bolje uslove i veću ulogu u timu, što je za Batlera bilo ključno pri donošenju odluke.

Šta donosi Zvezdi?

Batler sjajno kombinuje vještine kreiranja napada i postizanja poena, što je definitivno kvalitet koji bi mogao da napravi veliku razliku na terenu. Nakon buđenja prvog pleja Kodija Milera-Mekintajera, Zvezdina spoljna linija bi mogla da dobije ubitačno pojačanje. Sjajno šutira za tri poena, lak je na "obaraču", a izuzetno je požrtvovan i više nego solidan u odbrambenim zadacima. Osim što dobro šutira sa distance, jak je u prodorima i "flouter" je jedan od njegovih zaštitnih znakova. Najbolju sezonu u NBA ligi je odigrau u Filadelfiji kada je imao prosjek od 11,5 poena, 4,9 asistencija i 2,5 skokova po meču.

Na startu karijere dok je igrao za Jutu zabilježio je rekordnu partiju od 21 poena i sedam asistencija, u pobjedi 121:92 nad Los Anđeles Klipersima. Nedavno je "eksplodirao" u dresu Finiks Sansa gdje se borio za novu šansu u najjačoj ligi na svijetu, pošto je postigao 35 poena, uz devet asistencija i sedam skokova protiv Los Anđeles Lejkersa. Ipak, to nije bilo dovoljno da ostane u timu i postavlja se veliko pitanje zašto ga Sansi nisu zadržali?

Ko je Džared Batler?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Batler je rođen u Luizijani prije 25 godina, igra na pozicijama plejmejkera i beka. Završio je koledž na Bejloru, da bi ga Nju Orleans Pelikansi birali kao 40. pika u drugoj rundi NBA drafta 2021. godine. Odmah je trejdovan u Jutu gdje je dobio šansu, a u jednom periodu je igrao i za njihov razvojni tim. Uglavnom je igrao za Razvojne timove i borio se za minute u Oklahomi, Vašingtonu i na kraju Filadelfiji.

Za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadeliju odigrao je ukupno 148 mečeva u ligaškom dijelu sezone. Na NBA utakmicama bilježio je prosječno 6,7 poena, 2,8 asistencije i 1,5 skok.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džared Batler KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC