Saša Obradović se oglasio o dolasku Batlera u Zvezdu: "Ja sam u svom svijetu, ne gledam Monekea"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Prva izjava trenera Crvene zvezde Saše Obradovića o potencijalnom pojačanju iz NBA lige Džaredu Batleru.

Saša Obradović o Džaredu Batleru i utakmici Crvena zvezda Baskonija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Džared Batler bi navodno mogao da postane pojačanje Crvene zvezde, s tim da ga i dalje "lovi" i Olimpijakos, a sada je prvi put na ovu temu progovorio i trener Saša Obradović.

Uoči meča sa Baskonijom (četvrtak, 21.00) Obradović je upitan da li je istina da je Batler rješenje Zvezde na bekovskoj poziciji.

Pogledajte

04:40
Saša Obradović izjava pred Baskoniju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Ovo oko Džareda Batlera, to su stvari negdje tamo u medijima, prava stvar se još ne zna. Tako da vidjećemo šta je prava istina, a vrlo brzo ćete to saznati", rekao je diplomatski Obradović, dok smo ga potom upitali i za Čimu Monekea koji je na neki način najavio pojačanje Crvene zvezde.

"Nisam gledao, ja sam u svom svijetu, ne bih mogao da komentarišem", dodao je Obradović.

Takođe, trener Crvene zvezde saopštio je i da je trenirao Ognjen Dobrić, da je sve bolje i Uroš Plavšić, tako da je dobio dvojicu igrača još za rotaciju, ali nije još odlučio da li će igrati protiv Baskonije.

Uz njih oporavio se i Ebuka Izundu koji je propustio meč protiv Ilirije u ponedjeljak zbog temperature.

Šta sprema Obradović za Baskoniju?

Govoreći o Baskoniji, najlošijem timu Evrolige ove sezone koji ima skor 0-4, Saša Obradović je istakao da njegova ekipa mora da se kontroliše i ne dozvoli da njom upravlja euforija.

"To je rizična utakmica jer je Baskonija ekipa koja ulazi u utakmicu da daje sve od sebe. Imaju kvalitet, način igre koji Zvezdi ne odgovara, imaju i iskustvo. U tom smislu važno je da imamo fokus 40 minuta i nema opuštanja. Koliko god da si gore ili dole, oni neće odustati od svog stila. Igraju jako, brzo, fizički su jaki, al da mi mislimo o nama. Tu euforiju koja se stvorila oko terena da malo iskontrolišemo", rekao je Obradović.

Takođe, dodao je da će svoje igrače pokušati da smiri individualnim i timskim razgovorima.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Baskonija Evroliga Saša Obradović Džared Batler Čima Moneke

