Saša Obradović se oglasio o dolasku Batlera u Zvezdu: "Ja sam u svom svijetu, ne gledam Monekea"

Prva izjava trenera Crvene zvezde Saše Obradovića o potencijalnom pojačanju iz NBA lige Džaredu Batleru.

Džared Batler bi navodno mogao da postane pojačanje Crvene zvezde, s tim da ga i dalje "lovi" i Olimpijakos, a sada je prvi put na ovu temu progovorio i trener Saša Obradović.

Uoči meča sa Baskonijom (četvrtak, 21.00) Obradović je upitan da li je istina da je Batler rješenje Zvezde na bekovskoj poziciji.

"Ovo oko Džareda Batlera, to su stvari negdje tamo u medijima, prava stvar se još ne zna. Tako da vidjećemo šta je prava istina, a vrlo brzo ćete to saznati", rekao je diplomatski Obradović, dok smo ga potom upitali i za Čimu Monekea koji je na neki način najavio pojačanje Crvene zvezde.

"Nisam gledao, ja sam u svom svijetu, ne bih mogao da komentarišem", dodao je Obradović.

Takođe, trener Crvene zvezde saopštio je i da je trenirao Ognjen Dobrić, da je sve bolje i Uroš Plavšić, tako da je dobio dvojicu igrača još za rotaciju, ali nije još odlučio da li će igrati protiv Baskonije.

Uz njih oporavio se i Ebuka Izundu koji je propustio meč protiv Ilirije u ponedjeljak zbog temperature.

Šta sprema Obradović za Baskoniju?

Govoreći o Baskoniji, najlošijem timu Evrolige ove sezone koji ima skor 0-4, Saša Obradović je istakao da njegova ekipa mora da se kontroliše i ne dozvoli da njom upravlja euforija.

"To je rizična utakmica jer je Baskonija ekipa koja ulazi u utakmicu da daje sve od sebe. Imaju kvalitet, način igre koji Zvezdi ne odgovara, imaju i iskustvo. U tom smislu važno je da imamo fokus 40 minuta i nema opuštanja. Koliko god da si gore ili dole, oni neće odustati od svog stila. Igraju jako, brzo, fizički su jaki, al da mi mislimo o nama. Tu euforiju koja se stvorila oko terena da malo iskontrolišemo", rekao je Obradović.

Takođe, dodao je da će svoje igrače pokušati da smiri individualnim i timskim razgovorima.

