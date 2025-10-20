"Još će on da izostaje, nije spreman da se vrati": Saša Obradović otkrio šta se dešava sa najvećim pojačanjem

Saša Obradović potvrdio je da Devonte Grejem nije tako blizu povratka na parket i da ga čeka pauza. Dobra vijest je da se vraća Ognjen Dobrić.

Izvor: Youtube/printscreen/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda upisala je laku i ubjedljivu pobedu u Pioniru protiv Ilirije (101:87). Bez većih problema je srpski tim slavio u ABA ligi, a Saša Obradović je imao priliku da malo i "miješa karte" i odmori neke igrače više. Ima dobrih i loših vijesti.

"Prvo bih čestitao i mojoj ekipi i ekipi Ilirije. Zasluženo smo pobijedili. Mislim da, u odnosu na igru, ne mogu da imam zamjerke. Neke stvari ne mogu da budu perfektne. Ali, odnos prema igri smatram da je bio dobar. Važno je da smo iskoristili priliku da probamo Plavšića poslije povrede. Miljenović je imao dobru rolu, što je važno i za njega i za tim. Da imamo što više igrača unutra. Dobrić je pred povratkom, očekujemo ga narednih dana. Izundu je imao neki virus, biće okej, zato nije igrao. I ništa, gradimo se na pobjedama, dobroj atmosferi, čeka nas teška utakmica protiv Baskonije u Evroligi", počeo je Obradović.

Pričao je i o motivaciji i tome kako motiviše igrače za ovakav meč poslije duple evroligaške nedjelje i duela sa Žalgirisom i Real Madridom.

"Pričamo o tome, mnogo je važno. Nismo toliko razmišljali o Iliriji, imali smo respekt, što se i vidjelo. Ali je bitnije bilo da pričamo o nama i kako ćemo da rastemo iz meča u meč. Pravili smo analizu, nismo ulazili u skauting Ilirije, već smo više analizirali greške sa mečeva protiv Žalgirisa i Reala, ponekad je to važno. Ne da potcijeniš rivala, nego da više saznaš i o sebi, šta treba da popravimo, šta su dobre stvari. Uvijek je kombinacija, ne treba samo kritikovati, nego istaći i ono dobro što smo radili. Dobra energija je već neko vrijeme i to je jedini način na koji možemo da imamo rezultat."

Kratko je pričao i o podjeli minutaže i odmaranju pojedinaca.

"Nije lako ni tako, sa igračke strane da se kalkuliše u minutima i način rotacije. Treba ljudi da se priviknu na to, da budu u nekim kratkim fazama spremni da igraju i ne baš uvijek kako utakmica nalaže. Nekada to matematički radiš da bi ih sačuvao za mečeve koji dolaze", jasan je Obradović.

"Grejem? Nije spreman"

Ilirija je na ovom meču imala bolji procenat šuta od Zvezde za tri poena (14/31).

"Čini mi se da ih je bilo i više, način na koji su šutirali. Neke stvari možda nisu perfektno spremljene za Iliriju. Očekuješ da ćeš ponekad i svojim kvalitetom dobiti mečeve i spremiti se za period koji je ispred nas i koji nije lak."

Za kraj je Obradović upitan i kada će Devonte Grejem da se vrati na parket, pošto je on doveden kao jedno od najvećih pojačanja, ali se povrijedio na pripremama.

"Još jedno vrijeme će da izostaje, ne znam precizno. Nije spreman za povratak", zaključio je Obradović.