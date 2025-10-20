logo
Crvena zvezda pobijedila Slovence: Stotka u Pioniru, za prvi trijumf u ABA ligi

Autor Haris Krhalić
Košarkaši Crvene zvezde u trećem kolu ABA lige upisali su prvu pobedu u novoj sezoni, a u Beogradu je savladana Ilirija.

Crvena zvezda Ilirija ABA liga Izvor: MN PRESS

Nakon poraza u prvom kolu od Zadra i pauze u drugom kolu jer su po rasporedu bili slobodni, košarkaši Crvene zvezde su u trećoj rundi upisali prvu pobedu u ABA ligi. U hali "Aleksandar Nikolić" Zvezda je savladala Iliriju iz Ljubljane (101:87), tim iza kojeg tokom poslednjih nekoliko godina stoji porodica Dončić.

Ilirija se nije predavala, pa je zahvaljujući odličnom šutu za tri dugo disala za vratom Zvezdi, a početkom treće dionice došli su na minus dva. Ipak, to je bilo sve od slovenačkog tima ove večeri, pošto je Zvezda sredinom treće deonice dodala gas i tako upisala prvu pobedu u ABA ligi.

Ranu fazu meča obilježio je Čima Moneke, koji je postigao 13 od prvih 16 poena crveno-bijelih. Susret je završio kao najefikasniji akter, a ukupno je postigao 21 poen na ovom meču u nešto manje od 19 minuta. Pratio ga je Stefan Miljenović sa 15 poena, a upravo je on postigao posljednje poene Zvezde na ovom meču. Zapažene role imali su još Semi Odželej sa 15, Džordan Nvora sa 14 i Jago dos Santos sa 12 poena.

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda KK Ilirija ABA liga

