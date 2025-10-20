Šabaz Nejpir postaje trener u NBA: Navijači se godinama trude da ga zaborave

Američki košarkaš Šabaz Nejpir, veliki promašaj Crvene zvezde, sada će raditi u NBA ligi jer se vraća u Vašington.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Šabaz Nejpir postaje NBA trener! Nakon što je na kraju prošle sezone ostao bez kluba, iskusni košarkaš doneo je neočekivanu odluku - rešio je da završi igračku karijeru i odmah otvori novo poglavlje u životu. Kako pišu američki mediji, već je sve dogovoreno i on će raditi u stručnom štabu Vašington Vizardsa.

Jedno od najvećih promašaja Crvene zvezde, je u Beogradu bio blijeda sjenka onoga što je inače radio na terenu, dobiće priliku da uči kroz rad u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu. Nejipiru će okruženje biti dobro poznato, jer je svojevremeno nosio dres Vašingtona - istina, igrao je kratko u ovoj ekipi i zabilježio je svega 20 nastupa u dresu tog tima, jedan manje nego kasnije u Zvezdi.

Bilo je to na samom kraju Šabazove NBA karijere, koja nije ispunila očekivanja. Davno mu je predviđano da će biti jedan od najboljih igrača u ligi, njegov dolazak u NBA pomno je pratio i Lebron Džejms koji je isticao da obožava da ga gleda, ali... Nije sve išlo sjajno za Amerikanca koji je kasnije imao problema da se nametne i na evropskom nivou.

Nejpir je u NBA ligu stigao kao 24. pik na draftu 2014. godine, a izabrao ga je Šarlot za koji nikad nije zaigrao jer je odmah proslijeđen u Majami. Nastupao je još i za Orlando, Portland, Bruklin, Minesotu i Vašington, zatim za Zenit iz Sankt Peterburga, pa Meksiko siti Kapitanerse, Olimpiju iz Milana, Crvenu zvezdu, ponovo Olimpiju i na kraju Bajern iz Minhena.

Nejpir je svojevremeno igrao nekoliko mjeseci za Crvenu zvezdu i ostavio je veoma loš utisak na tim mečevima. Mnogi navijači smatraju ga i najvećim promašajem kluba jer su očekivanja bila ogromna, a partije na terenu potpuno razočaravajuće. Na 12 mečeva Evrolige Nejpir je imao prosjek od 9,8 poena, 2,3 asistencije i 1,7 skoka, dok je u ABA ligi ligi odigrao devet mečeva uz prosjek od 10,9 poena, 4,4 asistencije i 1,8 skoka. Period u Crvenoj zvezdi obilježila je i teška povreda koju je imao, a zbog koje je igrao sa maskom.