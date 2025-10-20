logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šabaz Nejpir postaje trener u NBA: Navijači se godinama trude da ga zaborave

Šabaz Nejpir postaje trener u NBA: Navijači se godinama trude da ga zaborave

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Američki košarkaš Šabaz Nejpir, veliki promašaj Crvene zvezde, sada će raditi u NBA ligi jer se vraća u Vašington.

Šabaz Nejpir postaje trener u NBA Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Šabaz Nejpir postaje NBA trener! Nakon što je na kraju prošle sezone ostao bez kluba, iskusni košarkaš doneo je neočekivanu odluku - rešio je da završi igračku karijeru i odmah otvori novo poglavlje u životu. Kako pišu američki mediji, već je sve dogovoreno i on će raditi u stručnom štabu Vašington Vizardsa.

Jedno od najvećih promašaja Crvene zvezde, je u Beogradu bio blijeda sjenka onoga što je inače radio na terenu, dobiće priliku da uči kroz rad u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu. Nejipiru će okruženje biti dobro poznato, jer je svojevremeno nosio dres Vašingtona - istina, igrao je kratko u ovoj ekipi i zabilježio je svega 20 nastupa u dresu tog tima, jedan manje nego kasnije u Zvezdi.

Bilo je to na samom kraju Šabazove NBA karijere, koja nije ispunila očekivanja. Davno mu je predviđano da će biti jedan od najboljih igrača u ligi, njegov dolazak u NBA pomno je pratio i Lebron Džejms koji je isticao da obožava da ga gleda, ali... Nije sve išlo sjajno za Amerikanca koji je kasnije imao problema da se nametne i na evropskom nivou.

Nejpir je u NBA ligu stigao kao 24. pik na draftu 2014. godine, a izabrao ga je Šarlot za koji nikad nije zaigrao jer je odmah proslijeđen u Majami. Nastupao je još i za Orlando, Portland, Bruklin, Minesotu i Vašington, zatim za Zenit iz Sankt Peterburga, pa Meksiko siti Kapitanerse, Olimpiju iz Milana, Crvenu zvezdu, ponovo Olimpiju i na kraju Bajern iz Minhena. 

Nejpir je svojevremeno igrao nekoliko mjeseci za Crvenu zvezdu i ostavio je veoma loš utisak na tim mečevima. Mnogi navijači smatraju ga i najvećim promašajem kluba jer su očekivanja bila ogromna, a partije na terenu potpuno razočaravajuće. Na 12 mečeva Evrolige Nejpir je imao prosjek od 9,8 poena, 2,3 asistencije i 1,7 skoka, dok je u ABA ligi ligi odigrao devet mečeva uz prosjek od 10,9 poena, 4,4 asistencije i 1,8 skoka. Period u Crvenoj zvezdi obilježila je i teška povreda koju je imao, a zbog koje je igrao sa maskom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Šabaz Nejpir KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC