Zašto snažni centar nije igrao za Zvezdu u Pioniru? Otkriveno zašto ga je Obradović izostavio iz tima

Zašto snažni centar nije igrao za Zvezdu u Pioniru? Otkriveno zašto ga je Obradović izostavio iz tima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ebuka Izundu nije igrao u Pioniru protiv Ilirije, a ubrzo je otkriven i razlog za to. Dobra vijest je da nije povreda već samo temperatura.

Ebuka Izundu ne igra protiv Ilirije zbog temperature Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra rotiv Ilirije u Pioniru, a u sastavu na tom meču nema Ebuke Izundua. Počele su da se pojavljuju spekulacije o mogućoj povredi i svemu tome, ali ništa nije toliko strašno. Kako je nezvanično potvrđeno za MONDO, u pitanju je samo temperatura.

To je bio razlog zbog kog Saša Obradović u ovom meču nije računao na njega. U tim se vratio drugi centar Uroš Plavšić koji je mijenjao Donatasa Motiejunasa. Za devet minuta na parketu je srpski košarkaš upisao četiri poena i četiri skoka na početku posljednje dionice.

Što se Izundua tiče, on bi trebalo da bude spreman za meč protiv Baskonije koji se igra 23. oktobra u 21 čas. Na prethodnom meču protiv Real Madrida je u pobjedi Zvezde na parketu proveo šest minuta i dao isto toliko pena. Problem je bio u tome što je napravio brzo četiri lične greške.

