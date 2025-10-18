Kako je Zvezda uspjela da deklasira Real?: Posebna statistika otkrila Sašinu strategiju, sad je sve jasno

Napredna statistika otkriva šta je sve Crvena zvezda uradila da bi došla do pobjede protiv Real Madrida i koja to oružja je imala.

Crvena zvezda održala je čas košarke Realu u Atini i upisala treću pobjedu u Evroligi (90:75). Sjajna igra tima Saše Obradovića od momenata kada je gostujući tim poveo (31:20), pa sve do kraja. Preokret je napravljen već na poluvremenu (43:39), a do kraja je ta razlika rasla, pa je na kraju bila na "-15".

Kako je Zvezda u tome uspjela? Pojavili su se novi podaci o svemu tome. U pitanju je napredna statistika koja pokazuje šta je i u kojoj mjeri radio svaki od igrača Zvezde i kakav je uticaj ko imao na pobjedu, kroz prizmu statistike. Objavila je to stranica "Figurei8ht" koja se bavi baš tim, naprednom statistikom.

Ovo je šest ključnih faktora poređenja dva tima sa meča u Areni:

Ofanzivni rejting (118.4 - 100 za Zvezdu) - Zvezda je bila nešto efikasnija i davala je 18 poena više na 100 posjeda

Procenat eFG (u pitanju je effective field goal percentage, odnosno statistika koja pokazuje ukupan šut i za dva i za tri) - U ovom segmentu Zvezda je takođe bila bolja (118.4 naspram 100). Zvezda je dominirala u efikasnosti šuta, što je na kraju bio i ključan faktor za pobjedu

Stopa slobodnih bacanja (FTA rate - stopa slobodnih bacanja, 118.4 naspram 100) - Oba tima su izvlačila faulove u sličnim procentima i ovaj faktor nije napravio razliku.

Ofanzivni skokovi

Turnover rate (stopa izgubljenih lopti, 118.4 naspram 100) - Zvezda je imala više izgubljenih lopti, ali je zahvaljujući šutevima i skokovima anulirala to.

Broj posjeda - Oba tima imala su po 105 posjeda.

Šta je bila strategija Crvene zvezde?

Spomenuta stranica objasnila je i četiri stvari koje su bile ključne u strategiji Crvene zvezde u ovom meču: