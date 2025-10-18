Napredna statistika otkriva šta je sve Crvena zvezda uradila da bi došla do pobjede protiv Real Madrida i koja to oružja je imala.
Crvena zvezda održala je čas košarke Realu u Atini i upisala treću pobjedu u Evroligi (90:75). Sjajna igra tima Saše Obradovića od momenata kada je gostujući tim poveo (31:20), pa sve do kraja. Preokret je napravljen već na poluvremenu (43:39), a do kraja je ta razlika rasla, pa je na kraju bila na "-15".
Kako je Zvezda u tome uspjela? Pojavili su se novi podaci o svemu tome. U pitanju je napredna statistika koja pokazuje šta je i u kojoj mjeri radio svaki od igrača Zvezde i kakav je uticaj ko imao na pobjedu, kroz prizmu statistike. Objavila je to stranica "Figurei8ht" koja se bavi baš tim, naprednom statistikom.
Kako je Zvezda uspjela da deklasira Real?: Posebna statistika otkrila Sašinu strategiju, sad je sve jasno
Ovo je šest ključnih faktora poređenja dva tima sa meča u Areni:
- Ofanzivni rejting (118.4 - 100 za Zvezdu) - Zvezda je bila nešto efikasnija i davala je 18 poena više na 100 posjeda
- Procenat eFG (u pitanju je effective field goal percentage, odnosno statistika koja pokazuje ukupan šut i za dva i za tri) - U ovom segmentu Zvezda je takođe bila bolja (118.4 naspram 100). Zvezda je dominirala u efikasnosti šuta, što je na kraju bio i ključan faktor za pobjedu
- Stopa slobodnih bacanja (FTA rate - stopa slobodnih bacanja, 118.4 naspram 100) - Oba tima su izvlačila faulove u sličnim procentima i ovaj faktor nije napravio razliku.
- Ofanzivni skokovi
- Turnover rate (stopa izgubljenih lopti, 118.4 naspram 100) - Zvezda je imala više izgubljenih lopti, ali je zahvaljujući šutevima i skokovima anulirala to.
- Broj posjeda - Oba tima imala su po 105 posjeda.
Šta je bila strategija Crvene zvezde?
Crvena Zvezda (CZV ) vs. Real Madrid (RMB ) | Round 5@EuroLeague| Game Summary with Advanced Stats— Figurei8ht (@Figurei8ht)October 18, 2025
Crvena Zvezda defeated Real Madrid 90–75 by combining elite shooting efficiency and offensive rebounding with strong defensive pressure.
**Key Takeaways with Four Factors…pic.twitter.com/Qg0hrbS0qp
Spomenuta stranica objasnila je i četiri stvari koje su bile ključne u strategiji Crvene zvezde u ovom meču:
- Efikasni šutevi kao glavno oružje - Zvezda se fokusirala na veći broj visoko kvalitetnih šuteva, kroz akcije, spejsing i traženje 'mismečeva'. Procenat "true shooting" iznosi 62 odsto i to pokazuje efikasnost kod poena u reketu i šuteva sa perimetra
- Agresivnost na ofanzivnim skokovima - Zvezda je imala 35 odsto ofanzivnih skokova naspram 29 odsto Reala. Napadala je obruč i pokušavala da dođe do poena iz drugih šansi
- Organizacija igre preko Mekintajera - Mekintajer je bio motor u napadu, kreirao je šuteve za saigrače i održavao protok lopte
- Balans u poenima i dubina - Nekoliko igrača je bilo dvocifreno što je smanjilo predvidljivost i natjeralo Real da brani veći broj igrača. Za igrača utakmice proglasili su Kodija Milera-Mekintajera.