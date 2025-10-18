Selektor Rusije oduševljen Tomovićem": Trebalo da bude topovsko meso, a odavno nisam video takvog trenera"

Selektor Rusije Zoran Lukić je nahvalio Tomislava Tomovića i istakao da je on nekim svojim potezima uspio da preokrene sezonu Crvene zvezde.

Izvor: MN Press/x/printscreen/@papadubi___

Crvena zvezda je počela sezonu sa Janisom Sferopulosom na klupi, a poslije tri uzastopna poraza grčki stručnjak je napustio Beograd. Do povratka Saše Obradovića ekipu je vodio Tomislav Tomović, a upravo se tu po mišljenju Zorana Lukića okrenula sezona crveno-bijelih.

Iskusni srpski stručnjak iz Sarajeva od 2021. godine je selektor Rusije, a takođe vodi Nižnji Novgorod. Sada je u jednoj emisiji nahvalio Tomislava Tomovića koji nije bio samo prelazno rešenje. On je uradio neke jako bitne stvari za Zvezdu u kratkom roku.

"Hoću da pričam sada o Tomoviču. Zašto hoću da pričam sad o Tomoviću? Koliko god sad sa ovim potpisivanjem Saleta komentari su - pa dobro, to je jedna utakmica. Znači on je pokazao, a to je bilo definitivno, koliko god se trudio da bude kulturan i fin u odnosu na trenera Sferopulosa on je napravio neke izmjene koje su bile krucijalne", počeo je Zoran Lukić.

Šta je uradio Tomislav Tomović?

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i izdanak njene omladinske škole pokazao je veliku emociju tokom meča sa Fenerbahčeom koji je vodio, ali ne samo to već je i u samoj igri unio bitne izmjene.

"Da ne davimo sad, ali prvo on je iskorigovao Zvezdinu odbranu na pik en rolu, smanjio odbranu 'hedža' na minimum protiv Fenerbahčea, počeo je mnogo da preuzima. Trenerski pečat! To je trenerski pečat i pokazao je", dodao je Lukić.

Nije vidio pravi Fenerbahče u Istanbulu Lukić, ali je naglasio da je ipak jasno viđen trenerski pečat Tomovića. Takođe smatra da je Tomović bio tu da odradi jedan meč i da bude "topovsko meso".

"Ja ću da budem isto realan, Fener je isto izgledao smiješno. Ono nije šampion Evrope. Međutim, tim koji je bio raštimovana gitara odjedanput je nešto pokazao. Od odbrane, linija trčanja, tranziciono pozicioniranja, šta kako traže... Vidjeli smo ponovo Kalinić u postu sa nekim lakim poenima. Trčanje u leđa, bez obzira da li je bio poen ili skok u napadu odmah je napadan Fenerbahče. Nisu im dozvolili da se postave, to je pečat trenera.

Mladi trener koji je bio u bezizlaznoj situaciji. Sada ću da budem pošten i prema njemu, on je bio topovsko meso. Ako hoćemo da pravimo bajku možemo. On je dobio šansu... On je bio topovsko meso, koji je trebalo da odradi tu jednu utakmicu i odavno nisam vidio trenera da je na pošteniji način to odradio i na parketu i van parketa. Povezao pazlu koja se raspala". završio je Lukić.