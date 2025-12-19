Preminula legenda Bajerna: Rođen u Srbiji, pa pisao istoriju u Minhenu

Bivši fudbaler Bajerna Peter Kuferšmit preminuo je u 84. godini

Legendarni defanzivac Bajerna Peter Kuferšmit preminuo u 84. godini, saopštio je ovaj klub. Ono što Kuferšmita, koji je ostavio dubok trag u njemačkom klubu, vezuje za oblast Srbije, jeste činjenica da je rođen u Bačkom Gračacu (nekada Filipovo).

Za tim iz Minhena igrao je od 1960. do 1971. godine, upisavši 283 nastupa u svim takmičenjima i postigavši devet golova. Tokom karijere osvojio je jednu titulu prvaka Njemačke i tri kupa, a njegovo ime i danas se pamti.

Peter Kuferšmit bio je jedan od najboljih defanzivaca svog vremena. Karijeru je gradio u periodu kada je njemački fudbal prolazio kroz značajne promjene i uzlete. Igrao je na poziciji centralnog beka, pa je tako uspio da izgradi status igrača koji je čvrst u duelima. Bilo je jednostavno opisati ga: pouzdan, nenametljiv i posvećen timski igrač.

Najveći dio karijere proveo je u Bajernu, gdje je bio stub odbrane i pouzdan igrač na kojeg su treneri uvijek računali. Iako nije bio najsvjetlija zvijezda tima, njegov doprinos bio je ključan u periodu kada je Bajern postavljao temelje buduće dominacije u Bundesligi i evropskim takmičenjima. Može se reći da je pisao istoriju ovog kluba, na jednom nižem, ali ništa manje značajnom nivou.