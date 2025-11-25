Tuga u svijetu fudbala: preminuo Lorenco Bufon, legendarni golman Milana

Lorenco Bufon, legendarni golman Milana iz 1950-ih, preminuo je usljed srčanog zastoja u 95. godini.
Lorenco Bufon (na fotografiji lijevo) preminuo je u 95. godini u Latizani, u provinciji Udine, gdje je živio. Tužnu vijest objavila je njegova ćerka Patricija, navodeći da je bivši fudbaler iznenada preminuo zbog srčanog zastoja.
Bufon je bio golman Milana tokom 1950-ih, čak 10 godina, osvojivši sa "rosonerima" pet šampionskih titula.
Igrao je i za Đenovu, Fiorentinu i Inter, kao i za reprezentaciju Italije. Lorenco je bio drugi rođak djeda Đanluiđija Bufona, legende Juventusa i danas šefa delegacije "azura".
Milan je takođe odao počast svom legendarnom golmanu putem zvaničnih kanala:
"Njegove ruke u ‘čegrtuši’ učinile su Milan velikim protagonista mnogih pobjeda 1950-ih. Lorenco Veličanstveni, dobar čovjek sa velikim rosonero srcem, napustio nas je. Sa velikom tugom pozdravljamo Lorenca Bufona i odajemo mu počast", saopšteno je sa "San Sira".
Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria.pic.twitter.com/KbxCitZSKT— AC Milan (@acmilan)November 25, 2025