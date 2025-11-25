logo
Tuga u svijetu fudbala: preminuo Lorenco Bufon, legendarni golman Milana

Tuga u svijetu fudbala: preminuo Lorenco Bufon, legendarni golman Milana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Lorenco Bufon, legendarni golman Milana iz 1950-ih, preminuo je usljed srčanog zastoja u 95. godini.

Hans Šefer i Lorenco Bufon Izvor: . / AFP / Profimedia

Lorenco Bufon (na fotografiji lijevo) preminuo je u 95. godini u Latizani, u provinciji Udine, gdje je živio. Tužnu vijest objavila je njegova ćerka Patricija, navodeći da je bivši fudbaler iznenada preminuo zbog srčanog zastoja.

Bufon je bio golman Milana tokom 1950-ih, čak 10 godina, osvojivši sa "rosonerima" pet šampionskih titula.

Igrao je i za Đenovu, Fiorentinu i Inter, kao i za reprezentaciju Italije. Lorenco je bio drugi rođak djeda Đanluiđija Bufona, legende Juventusa i danas šefa delegacije "azura".

Milan je takođe odao počast svom legendarnom golmanu putem zvaničnih kanala:

"Njegove ruke u ‘čegrtuši’ učinile su Milan velikim protagonista mnogih pobjeda 1950-ih. Lorenco Veličanstveni, dobar čovjek sa velikim rosonero srcem, napustio nas je. Sa velikom tugom pozdravljamo Lorenca Bufona i odajemo mu počast", saopšteno je sa "San Sira".

Tagovi

Milan Serija A Italija in memoriam

