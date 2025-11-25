logo
Čitaoci reporteri

Dileta Leota dobila opasnu konkurenciju: Voditeljka Eleonora u vezi s 11 godina mlađim fudbalerom Milana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Atraktivna voditeljka Eleonora Inkardona tema nedjelje u Italiji jer je otkriveno da je u vezi sa 11 godina mlađim fudbalerom Milana.

eleonora inkardona italijanska voditeljka s fudbalerom milana Izvor: Instagram/eleonoraincardona/Screenshot

Navikli smo već da uz dobar fudbal u Italiji idu i lijepe žene, tako da već godinama kraj terena u Seriji A imamo i takmičenje za najljepšu i najatraktivniju voditeljku. Kažu da je "nekrunisana kraljica" Dileta Leota, međutim izgleda da je sada dobila opaku konkurenciju u Eleonori Inkardoni (34).

Njeni stajlinzi pred utakmice italijanskog prvenstva privlače sve veću pažnju, a od skoro je poznato i da je u vezi sa fudbalerom Milana Samueleom Ričijem. Pogledajte njene fotografije:

"Srećna sam što sam s Samueleom Ričijem. Upoznali smo se u jednom od najkomplikovanijih perioda mog života. Tada sam se fokusirala samo na posao kako bih potisnula sve ostalo", ispričala je atraktivna voditeljka televizije "DAZN" kojoj ne smeta što je fudbaler Milana od nje mlađi čak 11 godina.

"A onda sam upoznala prekrasnu osobu, s jasnim principima i snažnim vrijednostima", objasnila je Eleonora koja ističe da joj je to najvažnija stvar u životu.

Ova ljubavna veza izazvala je veliko zanimanje javnosti u Italiji, dugo su se krili, da bi u posljednje vrijeme počeli da se pojavljuju zajedno na događajima. Oboje su maksimalno posvećeni svojim karijerama i pokušavaju da sakriju bar dio privatnosti, pošto su  prepoznati kao jedan od najljepših parova.

Samuele Riči (24) je inače ovog ljeta prešao u Milan u transferu vrijednom skoro 25 miliona evra. Radi se o defanzivnom veznom koji je do sada igrao za Empoli i Torino, a igra i za reprezentaciju Italije od 2022. godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:11
Dileta Leota
Izvor: Instagram/dilettaleottaand
Izvor: Instagram/dilettaleottaand

(MONDO)

