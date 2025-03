"Stisnula mi je grudi, podigla mi je ruke": Najljepša voditeljka Dileta Leota uznemirena ušla u avion

Najpoznatija fudbalska reporterka opisala šta je doživjela na aerodromu u Njemačkoj

Poznata italijanska sportska novinarka Dileta Leota (33) otkrila je da je doživjela veoma neprijatno iskustvo na aerodromu u Njemačkoj, gdje je navijala za svog muža Lorisa Karijusa (31).

Pripadnica policije na aerodromu ju je dodirivala i stvorila neprijatnu situaciju koja ju je veoma uznemirila.

"Morala sam da se vratim u Italiju i kada sam prošla kroz detektor za metal policajka je prišla i htjela je da me pretrese. Gurnula mi je grudi, bilo me je malo sramota", rekla je Dileta za "Radio 105", a prenio i njemački "Bild".

Supruga njemačkog golmana, sa kojim ima ćerku, morala je da podigne ruke u tom trenutku i osjetila se veoma loše.

"Insistirala je na tome da me golica i bila je to nevjerovatna tortura. Povrh toga, tražila mi je da izujem cipele i golicala me je po stopalima. Bila je to trauma, jer me je brat mučio tako što me je golicao ispod miške dok su mi ruke bile podignute. Bio je zaista jak i golicao me je po cijelom tijelu", kazala je ona.

Ona je rekla da se ipak raduje povratku u Njemačku, gdje njen suprug brani za Šalke u drugoj ligi.

"Bila sam u Gelzenkirhenu prije dvije nedjelje i vidjela sam da je bio pun stadion od 60.000 ljudi. Bilo je iznenađenje doživjeti tako fascinantnu utakmicu druge lige i tim koji ima takve navijače. Naravno, imam skoro svake nedjelje utakmice Serije A i to će otežati moje češće dolaske, ali kada god budem imala vremena, voljela bih da dođem opet", rekla je Dileta Leota.