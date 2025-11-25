Luka Modrić se jedini ne boji da kaže riječ na S: Italijanima nije trebao dugo da shvate

Italijanski novinari vjeruju da je dolazak Luke Modrića promijenio Milan i da bi hrvatski fudbaler smio da kaže da se ove sezone napada titula.

Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Milana savladali su Inter (1.0) u gradskom derbiju, u najpraćenijoj utakmici 12. kola Serije A i tako se približili samom vrhu tabele. Na čelu kolone je Roma, dva boda iza je Milan, a u samo tri boda na vrhu se skupilo čak pet klubova. Milan ima impresivan skor protiv ekipa iz gornjeg dijela tabele - do sada su savladali Romu, Inter, Napoli i Bolonju, a remizirali protiv Atalante i Juventusa.

Sve glasnije se priča o šampionskoj tituli kojoj Milan nije bio blizu u prethodnim sezonama, još od kako je 2022. godine osvojio Seriju A. Ali, nema mnogo onih koji mogu da kažu da velikan sa sjevera Italije ide na trofej! Trener Maks Alegri ne želi da najavljuje tako velike stvari, igrači se "kriju" i pričaju u floskulama, bez ikakve kreativnosti. Sa druge strane, "Gazeta" u Modriću vidi lidera koji bi smio da kaže riječ ili dvije o tituli.

Izvor: ph.FAB/Shutterstock

"Milan je od titule 2022. do nedavnog ljeta promijenio tri trenera, desetke igrača, ali je imao konstantnu crtu: bio je nekonstantan, pomalo disfunkcionalan, zavisio je od uspona i padova svojih zvijezda. Danas se čini da svi ti asovi rade za isti cilj. Menjon je opet onaj pravi, Leao je imao nekoliko sjajnih utakmica i fizički može još puno da napreduje. Pulišić je već dvije i po godine impresivno konstantan. Modrić je čovjek koji sve tjera da igraju istim ritmom i obavezuje na ambiciju, jer u Realu, ako nisi ambiciozan, ne puste te ni na trening. Luka bi, da je stao pred kamere, sigurno rekao onu riječ na 'S'. Milan je za titulu", zaključuje se u tekstu.

Jasno je da Milan dio pobjedničkog mentaliteta duguje i Luki Modriću koji je sa Real Madridom naučio da osvaja trofeje. Hrvatski fudbaler je veliki šampion i jedan od najtrofejnijih evropskih igrača svih vremena, pa ne čudi što je promijenio "krvnu sliku" svog novog tima. Dolazak Modrića poklopio se sa dolaskom Alegrija, koji iako je često osporavan ima šampionski mentalitet - baš ono što je bilo potrebno velikanu evropskog fudbala.