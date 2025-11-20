Banjalučanin htio da odvede Luku Modrića iz Reala: Florentino tražio 750.000.000 evra kada je čuo šta planiraju

Italijanski mediji su se pred derbi meč Intera i Milana prisjetili kako je Vladica Lemić zamalo doveo Luku Modrića u "nerazure" sada već davne 2018. godine.

Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Luka Modrić je ostao duže od decenije u Real Madridu i nakon toga je potpisao za Milan, a vrlo je lako moglo da se desi da još 2018. godine dođe u Milano. Samo što ga je tada tražio gradski rival Inter.

Modrić je tada nakon šest godina u Real Madridu razmišljao da promijeni sredinu, a ugovor mu je isticao 2020. godine. Inter je tada doveo hrvatskog desnog beka Šimu Vrsaljka, a njegov agent Vladica Vlado Lemić je bio i agent Luke Modrića.

Lemić je inače tokom fudbalska karijere bio vezista i proveo je veći dio fudbalske karijere u Borcu iz Banjaluke. Nakon toga se probio kao menadžer i probao je da spoji najbolje hrvatske igrače u dresu "nerazura".

Kako je Luka trebalo da završi u Interu?

Taj transfer je stopirao Florentino Perez, a zapravo je Inter tada htio da upari Vrsaljka, Modrića, Perišića i Brozovića. Htjeli su to da urade i hrvatski fudbaleri, ali je Florentino Perez sve stopirao. "Modrić ima klauzulu od 750 miliona evra i ko ga želi, mora da je plati", rekao je on i sve je stopirano.

Ko je Vladica Lemić?

Izvor: MN PRESS

Vladica Lemić je nakon fudbalske karijere postao menadžer i prvi transfer mu je bio odlazak Saše Stojanovića u PSV. Bio je uklučen u odlazak Mateje Kežmana iz Partizana u Ajdnhoven, a tokom godina je vodio karijere Eurelja Gomeša, Džefersona Farfana, Slobodana Rajkovića; Edisona Mendeza...Uključen je bio u transfer Rojstona Drentea i Klasa Jana Huntelara u Real Madrid, a čak je radio i na dolasku Baneta Ivanovića u Čelsi i Miralema Sulejmanija u Ajaks. Najnoviji veliki transfer u koji je Lemić bio uključen bio je dolazak Aleksandra Isaka u Liverpul.