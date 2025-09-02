Lemići stoje iza najvećeg transfera ljeta: Prijetnje, ucjene i 150 miliona evra za "novog Ibrahimovića"

Poslije burnih pregovora Aleksander Isak završio je u Liverpulu u transferu vrednom 150 miliona evra, a malo ljudi zna da iza toga stoje Srbi iz okoline Prijedora.

Izvor: Instagram/twentytwo_sm/Liverpool FC/Screenshot

Švedski napadač Aleksander Isak prešao je u Liverpul u najvećem transferu ovog ljeta vrijednom 150 miliona evra. Činilo se u jednom trenutku da će posao propasti, pošto je Njukasl odbijao da proda svog najboljeg igrača, a Liveprul nije htio da ponudi svotu novca koja bi zadovoljila bogate vlasnike iz Saudijske Arabije... Kojima svakako ne treba novac.

Zato je Isak tražio transfer i odbio je da trenira, potom ga je Njukasl kaznio i sklonio iz tima, zaprijetivši da će ugovor "odratiti" tako što će sedeti na tribinama. Ipak, na kraju je naravno pobedio razum, pre svega zbog velikog novca koji je u pitanju, tako da je na kraju posljednjeg dana ljetnog prelaznog roka u Engleskoj i ozvaničen dolazak Isaka na "Enfild". I interesantno je da iza čitavog posla stoje Srbi. Kako bez njih?

Kako su Srbi prodali Isaka u Liverpul?

Poznati srpski agent Vladica Lemić otkrio je Aleksandera Isaka još kao klinca koji se probijao kroz mlađe kategorije AIK-a. Vidio je talenat u mladom napadaču porijeklom iz Eritreje i još kao tinejdžera ga odveo u Borusiju Dortmund, međutim time je samo uspio da iznervira trenera Tomasa Tuhela, pošto je posao sa gazdama kluba sklopljen bez njegovog znanja.

Upravo zbog toga Isak, koga su mediji odmah nazvali "novi Ibrahimović", nije dobio šansu, tako da mu je trebalo neko vrijeme da se ipak pojavi na velikoj sceni, a Vladica Lemić i njegov brat Zoran odveli su ga u Real Sosijedad, pa u Njukasl.

Bilo je sada vrijeme za naredni korak i logično je što su svi ovog ljeta radili na tome da potpiše za Liverpul, ali je sve bilo haotično jer Njukasl nije htio da ga pusti. Pribegli su srpski agenti "starim dobrim metodama" - porukama na društvenim mrežama - koje su na kraju i uticale da Isak ode u Liverpul.

U čitavom poslu posredovao je i bivši srpski fudbaler Slobodan Rajković, nekadašnji igrač Čelsija i OFK Beograda, koji je takođe vodio ozbiljne pregovore s Liverpulom i Njukaslom prethodnih sedmica.

Ko su braća Lemić?

Izvor: MN PRESS

Vladica Lemić i Zoran Lemić su među najpoznatijim fudbalskim agentima svijeta, a njihove fudbalske karijere nisu bile naročito zapamćene. Ipak, odlazak u Belgiju kod Geretsa, pa Holandiju, uticale su da razviju dobre veze i povežu se u svijetu fudbalskih agenata. Jedan od prvih poslova bio je odlazak Saše Stojanovića u PSV, a onda i Mateje Kežmana u isti klub - za rekordnih 27 miliona njemačkih maraka koliko je navodno pripalo Partizanu.

Braća Lemić su takođe dobri prijatelji Predraga Mijatovića, o čijoj su karijeri prvo brinuli, pa sarađivali sa njim dok je bio u Real Madridu, kada su zaključili veliki broj poslova. Između ostalog, tu je i dolazak Luke Modrića u Real Madrid.