Milan sprema novi ugovor Luki Modriću: Klasa koja ne poznaje godine

Odluka se očekuje na proljeće, ali dogovor je već praktično postignut.

Luka Modrić i Milan izgleda da će nastaviti zajednički put. Hrvatski vezista, koji je stigao ovog ljeta i potpisao jednogodišnji ugovorom sa opcijom produženja na još jednu sezonu, osvojio je sve u "Milanelu" zahvaljujući konstantnim igrama, besprijekornoj fizičkoj spremi i tihoj, ali snažnoj liderskoj ulozi.

Nakon jedanaest utakmica Serije A u kojima je bio starter, klub je spreman da produži saradnju do 2027. godine.

Zvanična odluka biće donijeta na proljeće, ali zajednička želja da se nastavi saradnja već je jasna: Modrić, koji je nadomak hiljadu minuta u dresu "rosonera", pokazao se kao tehnički i moralni stub ekipe, savršeno se uklopio u milanski život i postao uzor mlađim igračima, prenosi "Gol".

Klasa koja ne poznaje godine

Prema podacima " Gazete delo Sport", Modrić je do sada odigrao ukupno 989 minuta za Milan – 965 u ligi i 24 u Kupu Italije, što je više od 16 i po sati igre.

Uprkos svojih 39 godina, Hrvat održava izvanrednu fizičku spremu, bez ikakvih znakova zamora. Bio je starter u svim ligaškim utakmicama, odmarao samo u kup-meču protiv Lećea i preskakao završnice utakmica protiv Kremonezea i Udinezea.

Njegov doprinos prevazilazi samo organizaciju igre – Modrić se istakao i u defanzivnim duelima i borbenosti, o čemu svjedoče i dva žuta kartona u prvenstvu.

Razmatranje produžetka

Milan je prvobitno planirao da situaciju procijeni tek na kraju sezone, ali je proces ubrzan. Modrićevo brzo prilagođavanje italijanskom fudbalu i sposobnost da kombinuje kvalitet, stabilnost i izdržljivost učinili su čekanje suvišnim.

Sada djeluje vjerovatnije da će odluka o produženju ugovora biti donijeta već na proljeće 2026. godine, čime bi Hrvat ostao ključna figura i naredne sezone.

Model Modrić

Uticaj Hrvata ne mjeri se samo brojkama. Italijanska " Gazeta" ističe da je Modrić brzo postao primjer profesionalizma i posvećenosti za svoje saigrače. Njegov skroman stav, uprkos karijeri punoj uspjeha (uključujući i Zlatnu loptu 2018), osvojio je svlačionicu.

U "Milanelu" ga svi poštuju zbog dosljednosti na treninzima i sposobnosti da podigne nivo igre onih oko sebe.

Čak je i Rafael Leao osjetio pozitivan uticaj njegove prisutnosti. Portugalski napadač, često kritikovan zbog manjka truda u defanzivi, znatno je povećao angažman bez lopte, slijedeći primjer hrvatskog veziste.

Modrićev uticaj postao je tako jedna od snaga cijele ekipe, koja ga smatra pravim moralnim vođom.

Između Milana i Hrvatske

Pored obaveza u Milanu, Modrića očekuje i istorijski izazov s reprezentacijom Hrvatske. Mogao bi postati prvi hrvatski fudbaler koji je učestvovao na pet svjetskih prvenstava.

Sa 192 utakmice i 28 golova, Modrić je rekorder po broju nastupa za Hrvatsku, koja je blizu plasmana na naredni Mundijal. Dovoljan joj je bod u naredna dva meča – protiv Farskih Ostrva kod kuće i Crne Gore u gostima – da obezbijedi plasman.

Povoljan raspored omogućiće Modriću da pametno rasporedi snagu: ako plasman osigura već u prvom meču, mogao bi da odmori u drugom i vrati se u Milano u savršenoj formi za derbi – što je značajno, posebno nakon povreda koje su mučile "rosonere" tokom oktobarske pauze.

Liderska uloga

Scenarijo koji opisuje " Gazeta delo Sport" otvara zanimljive perspektive za budućnost. Produženje ugovora do 2027. godine omogućilo bi Modriću da ostane u Milanu i nakon 41. rođendana, kada bi, zahvaljujući iskustvu i harizmi, i dalje mogao biti važan faktor.

Ujedno, očekuje se da će igrati ključnu mentorsk ulogu za mlade igrače poput Ričija i Jašarija, koji bi trebalo da preuzmu njegovu poziciju u narednim godinama.

Cilj: Prestići Ibrahimovića

Produženje bi Modriću otvorilo i priliku da obori lični rekord – da postane najstariji igrač koji je nastupio za Milan u Seriji A, nadmašivši Zlatana Ibrahimovića, koji je to učinio sa 41 godinom i 146 dana.

Priča između Modrića i Milana, čini se, tek počinje. Nakon što je osvojio teren, svlačionicu i grad, hrvatski as spreman je da napiše novo poglavlje svoje karijere u dresu "rosonera".