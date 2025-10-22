"Luka Modrić je svim saigračima u Milanu kupio skupocjeni poklon"

Santi Himenez otkrio je nevjerovatan gest Luke Modrića koji je po dolasku u Milan svim igračima kupio novi ajfon kao poklon.

Luka Modrić (40) napustio je Real Madrid i otišao u Milan. Želi još da igra fudbal na najvišem nivou, a klasu je pokazao čim je došao u novi klub. Detalje iz svlačionice otkrio je Santi Himenez koji je ispričao da je hrvatski reprezentativac svima kupio novi "ajfon" kao poklon.

"Ušli smo u svlačionicu i svaki igrač je na svom mjestu imao novi 'ajfon'. Bio je to Modrićev poklon. Kupio nam je telefone. Uobičajeno je da novi igrač u klubu pjeva pred svima, kao neka inicijacija. Modrić je došao, naravno da mu niko nije ništa rekao, pa je on umjesto pjevanja odlučio da kupi svima po telefon", ispričao je Himenez.

Santi Gimenez: "We arrived at our dressing room and each player had the new IPhone in his place, Modrić gave it to us. He bought each of us a phone. When a player arrives at a new team he has to sing in front of everyone. Instead of singing, he decided to buy everyone phones." ❤️pic.twitter.com/7EkPutRE5O — Ele (@EleModric)October 21, 2025

Modrić je u Real došao 2012. godine iz Totenhema i tamo je odigrao 394 utakmice i bio jedan od najvažnijih igrača "kraljevskog kluba". Osvojio je sa njima četiri titule u Primeri, šest trofeja u Ligi šampiona, dva Kupa kralja, a uzeo je i "Zlatnu loptu" 2018. godine. Sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je drugo i treće mjesto na Svjetskom prvenstvu.

