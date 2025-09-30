Luka Modrić usred meča galamio na Strahinju Pavlovića

Prema informacijama iz Hrvatske i Italije Luka Modrić je vikao na Strahinju Pavlovića, ali sve jer želi da popravi njegovu igru i pomogne Milanu.

Milan je proteklog vikenda pobijedio Napoli 2:1 (2:0) i pokazao je da je ozbiljan kandidat za šampionsku titulu, a koliko su tri boda protiv prvaka Italije značila "rosonerima" najbolje se vidjelo po reakciji Luke Modrića kada je sudija odsvirao kraj. Osvojio je gotovo sve u karijeri, međutim Modrić je pao na travu i slavio kao da je podigao još jednu Ligu šampiona i takvu strast rijetko ko ima sa 40 godina u fudbalu i zato se trudi i da je prenese na svoje saigrače.

A Luka Modrić le cae la última pelota del Milan-Napoli, la revienta al cielo y cae de rodillas para celebrar el triunfazo…



Cine absoluto.pic.twitter.com/sNaDnvAMku — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero)September 30, 2025



Jedan od onih na koje želi to prije svega da prenese je i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović koji je takođe odigrao čitav meč sa Napolijem. Bio je jedan od najboljih aktera utakmice, uz tutorstvo Luke Modrića, koji ga je usred utakmice savjetovao da više "ne ubija ritam".

Hrvatski portal "Gol" ističe da je Pavlović "bio na udaru" Modrića jer je nekoliko puta vraćao loptu unazad i tako usporavao igru Milana, što je izbacilo iz takta kapitena reprezentacije Hrvatske.

1 - Luka#Modricin the first 5 matchdays of Serie A in 2025/26:



1st - Passes successful (300)

1st - Passes successful in opp half (169)

1st - Line-Breaking Passes (46)

1st - Possession won (31)

1st - Interceptions (10)



Rector.pic.twitter.com/yvdzUWD0Jh — OptaPaolo (@OptaPaolo)September 29, 2025



"Modrić je ljutito reagirao gestikulirajući rukama nešto u stilu: Čovječe, prestani više", navodi se u tekstu Hrvata koji se pozivaju na italijanske medije, poručujući i da oni ističu da je Luka Modrić čitav meč tražio direktniju igru poput pravog vođe i da je to na kraju ostavilo tri boda na "San Siru" koji odlazi u istoriju.

Kako igra Strahinja Pavlović?

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je "preživio sječu" u Milanu i igra vrlo dobro pod komandom Maksa Alegrija. Počeo je sve utakmice ove sezone, a postigao je i jedan gol - u jedinom porazu Milana i to protiv Kremonezea. Ono što Pavloviću odgovara je što je Alegri promijenio formaciju, u svoju omiljenu sa trojicom štopera u zadnjoj liniji, a kao što je poznato Pavloviću tada najviše odgovara da igra lijevo.

Sa njim na terenu u takvoj ulozi Milan je primio samo tri gola - dva od Kremonezea i jedan od Napolija, dok je u pet utakmica ostvario pobjede bez primljenog gola.

Pogledajte 00:25 Simi i Luka Modrić Izvor: tiktok/@tiktokbalkans Izvor: tiktok/@tiktokbalkans

