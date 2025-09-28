logo
Milan srušio aktuelnog šampiona Italije i preuzeo vrh Serije A!

Milan srušio aktuelnog šampiona Italije i preuzeo vrh Serije A!

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaleri Milana savladali su Napoli na svom terenu.

kristijan pulišić Izvor: Shutterstock

Fudbaleri Milana su na najgori mogući način otvorili novu sezonu – porazom od Kremonezea, a onda su nanizali četiri pobjede i izbili na vrh tabele Serije A. Redom su padali Leće, Bolonja, Udineze, a večeras je red došao i na aktuelnog šampiona Italije - ekipu Napolija.

Tim iz Napulja do večeras nije znao za poraz, a onda su na San Siru "kapitulirali" rezultatom 2:1, iako su više od pola sata imali igrača više.

Milan - Napoli 2:1 (2:0)
/Salamakers 3, Pulišić 31 - De Brujne 60/

Već u trećem minutu gosti su poveli golom Salamakersa nakon asistencije Pulišića. Do kraja prvog dijela Milan je stigao do još jednog gola nakon sjajne akcije.

Strahinja Pavlović je odlično povukao loptu po desnoj strani, dodao do Fofane, koji loptu ostavlja za Pulišića, a reprezentativac SAD-a pogađa za 2:0.

Stvari su se za Milan zakomplikovale u 55. minutu kada je Estupinjan skrivio jedanesterac i još zaradio crveni karton zbog povlačenje Di Lorenca.

Loptu je "na kreč" namjestio De Brujne i pogodio za 2:1. Očekivano, uslijedila je opsada gola Milana, ali je domaći tim zatvorio sve prilaze svojoj mreži i na kraju došao do jako vrijedne pobjede.

Milan na prvom mjestu tabele ima 12 bodova uz gol-razliku 9:3, dok Napoli ima isto toliko bodova uz slabiju gol-razliku (+5). Četiri pobjede u pet kola ostvarila je i ekipa Rome.

„Rosonere“ u narednom kolu čeka još jedan derbi, a ovog puta idu u goste Juventusu. S druge strane, Napoli će na svom terenu dočekati Đenou.



Tagovi

fudbal Milan Serija A Napoli

Komentari 0

