Dušan Vlahović - jedan od najboljih napadača u Evropi

Ovim riječima srpskog centarfora opisao je Ćezare Prandeli, nekadašnji selektor Italije.

Izvor: cristiano barni/Shutterstock

Nekadašnji selektor Italije Ćezare Prandeli opisao je napadača Juventusa Dušana Vlahovića kao "jednog od najboljih napadača u Evropi".

Govoreći u intervjuu za torinski "Tutosport", Prandeli je Srbina nazvao "šampionom", dodavši: "Ali volio bih da postiže još više golova."

Prandeli, koji je tokom karijere vodio Fiorentinu, Parmu, Romu, Đenovu i druge klubove, naglasio je da Vlahović "ne bi trebalo da se povlači iz napada, nema svrhe tražiti od njega da se povezuje ili učestvuje u izgradnji igre."

Situacija oko Vlahovića upoređena je sa bivšim napadačem Adrijanom Mutuom. Rumun je bio blizu prelaska u Romu dok je Prandeli bio trener Fiorentine, ali je Italijan stavio veto na transfer i Mutu je ostao u dresu "viole" bar neko vrijeme.

"To su dva različita slučaja", rekao je Prandeli, pa dodao: "Adrijan je srećno ostao u Firenci i, u tom slučaju, stav kluba bio je veoma jasan. Porodica Dela Vale uradila je sjajan posao zadržavši ga prije kvalifikacija za Ligu šampiona. Dušan ima važeći ugovor i nedefinisanu situaciju, ali ni on ni Juventus ne žure da donesu odluku sada."

Vlahović je tokom ljeta bio povezivan sa odlaskom iz Juventusa, a kao potencijalne destinacije pominjali su se Milan, Inter i Mančester Junajted. Ipak, ostao je u Torinu i do sada je postigao četiri gola na pet utakmica u svim takmičenjima ove sezone.